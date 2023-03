Poklukar: Novela zakona o tujcih odpravlja ovire pri zaposlovanju in integraciji tujcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Notranje ministrstvo se zavezuje k pripravi sodobne migracijske strategije v šestih mesecih. Ta bo imela poudarek na tem, da bo izvajana v praksi in ne bo zgolj napisan dokument, je dejal minister Boštjan Poklukar.

Notranji minister Boštjan Poklukar je v predstavitvi novele zakona o tujcih v DZ dejal, da z zakonom predvsem odpravljajo administrativne ovire pri zaposlovanju in integraciji tujcev. V predlogu novele ohranjajo zahtevo po znanju slovenskega jezika za družine tujcev, a jim za to dajejo časovni odlog, da to znanje pridobijo na brezplačnih tečajih.