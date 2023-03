Na MNZ podpisali pogodbo z Minisom za odstranitev ograje na meji

Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) so podpisali pogodbo z Minisom za odstranitev ograje na meji. Pridobili so namreč še manjkajočo dokumentacijo, iz ugotovitev končnega revizijskega poročila pa ne izhajajo zadržki, da pogodbe ne bi mogli skleniti, so pojasnili na ministrstvu.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, je po pridobitvi manjkajoče dokumentacije zdaj postopek ustrezno končan, vodstvo ministrstva pa je sprejelo odločitev o podpisu pogodbe z na javnem natečaju izbranim ponudnikom, podjetjem Minis. "Iz ugotovitev končnega revizijskega poročila namreč ne izhajajo zadržki, da pogodbe z izbranim ponudnikom ne bi mogli skleniti," so pojasnili.

➡️ Podpisali smo pogodbo z Minisom.



➡️ Iz ugotovitev revizijskega poročila namreč ne izhajajo zadržki, da pogodbe ne bi mogli skleniti.



➡️ Na MNZ izpolnjujemo koalicijsko zavezo, da bomo odstranili ograjo na slovensko-hrvaški 🇸🇮 🇭🇷 meji.



👇https://t.co/gD47nUMyNa — Ministrstvo za notranje zadeve (@mnz_gov_si) March 28, 2023

Kot so navedli, na ministrstvu tako izpolnjujejo koalicijsko zavezo, da bodo odstranili ograjo na slovensko-hrvaški meji. Ta je bila postavljena leta 2015, ko je število nezakonitih prehodov državne meje skokovito naraslo zaradi kriznih razmer v svetu. Okoliščine so se do danes bistveno spremenile. Ograja, še zlasti pa rezilna žica, je nesorazmeren ukrep, ki ne preprečuje nezakonitih prehodov meje, ima pa številne negativne posledice. Obenem je treba upoštevati dejstvo, da je z vstopom Hrvaške v schengensko območje meja med Slovenijo in Hrvaško postala notranja meja EU, so še navedli.

Izredna revizija pokazala določene pomanjkljivosti

V petek so sicer na MNZ pojasnili, da je izredna revizija pravilnosti postopka izbire ponudnika, ki jo je odredil minister Boštjan Poklukar, pokazala določene pomanjkljivosti in da z izbranim ponudnikom ne morejo podpisati pogodbe, dokler ne pridobijo manjkajoče dokumentacije.

Iz ugotovitev revizijskega poročila je namreč po njihovih navedbah izhajalo, da strokovne službe ministrstva niso pridobile ustreznega zagotovila, da so pravočasno oz. predhodno, glede na določbe razpisne dokumentacije, izvedle ustrezna preverjanja lastništva za podizvajalca, ki bi sodeloval pri odstranjevanju ograje. Po prvotnem načrtu naj bi sicer ministrstvo pogodbo z Minisom, vredno sedem milijonov evrov, podpisalo v četrtek, a tega niso storili.

Izredno notranjo revizijo pravilnosti postopkov v povezavi z javnim naročilom storitev po odprtem postopku za odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji Hrvaško je odredil notranji minister, potem ko so se v javnosti pojavili sumi o netransparentnosti in korupcijskih tveganj pri izbiri ponudnika. Slišati je bilo namreč pomisleke, da je bilo izbrano podjetje Minis, ki je ograjo tudi postavljalo, v privilegiranem položaju.

O tem je pred kratkim razpravljala tudi parlamentarna komisija za nadzor javnih financ, na kateri je Poklukar napovedal revizijo posla, k temu pa je ministrstvo pozvala tudi komisija. Poklukar je tedaj dejal, da želi pred podpisom pogodbe zagotovilo, da je bilo naročilo "čisto in zakonito".