MNZ: Javnost bomo pravočasno seznanili z novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji

Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) so redkobesedni glede novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki naj bi omogočila zasedbo vodilnih položajev v policiji tudi osebam brez kariere v policiji. Javnost bo z njo pravočasno seznanjena, so odgovorili za STA. Ob tem poudarjajo, da so zavezani k uvedbi kariernega sistema v policiji.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar posebno pozornost namenja konstruktivnemu dialogu in partnerskemu odnosu z obema policijskima sindikatoma, so navedli na ministrstvu. Tako se je minister s predstavnikoma vodstva obeh sindikatov sestal praktično takoj po nastopu svojega mandata 27. februarja. Poudaril je svojo politično zavezo o vzpostavitvi kariernega sistema v policiji, ki je ena izmed prednostnih nalog ministrstva in policije v tem mandatu.

Policijska sindikata: To je odmik od kariernega sistema

Tem političnim zavezam navkljub policijska sindikata ocenjujeta, da je novela zakona o organiziranosti in delu v policiji, kot naj bi si jo zamišljali na notranjem ministrstvu, odmik od kariernega sistema. Predsednik Policijskega sindikata Slovenije (PSS) Rok Cvetko je za Večer dejal, da so bili na uvodnem srečanju z ministrom seznanjeni z namero o vložitvi novele in da jim bo posredovana v seznanitev.

Zakon naj bi se spremenil na način, da bi se lahko za mesto generalnega direktorja policije potegovali tudi kandidati, ki ne izhajajo iz policijskih vrst. Poklukar je sicer v svoji predstavitvi kot kandidat za ministra pred matičnim odborom DZ napovedal razširitev pogojev za prevzem vodenja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) na strokovnjake s področja kazenskega prava, sodstva ali obveščevalno-varnostnih organov. Podobne sprostitve zaposlitvenih pogojev za prvega moža policije takrat ni omenjal.

PSS se sicer zavzema, da bi bilo mogoče na najodgovornejše funkcije imenovati le karierne policiste oz. policiste, ki so si izkušnje nabirali na vseh treh nivojih policije. "Samo tako se lahko osmisli karierni sistem v policiji," je dodal Cvetko. "Že dolga leta se borimo za uvedbo kariernega sistema in delovno mesto generalnega direktorja policije vidimo izključno kot delovno mesto kariernega policista," so za Večer pojasnili v Sindikatu policistov Slovenije.

Na ministrstvu so na vprašanja STA glede tega odgovorili, da karierni in plačni sistem razumejo kot vpeta v enotni plačni sistem javnega sektorja. Kot pravijo, so se zaradi sklepanja stavkovnih sporazumov pojavila vse večja plačna nesorazmerja in izgube plačnih razredov pri prehajanju na zahtevnejša delovna mesta. "To povzroča izjemno nestimulativno delovno okolje za izbor izkušenega kadra za zasedbo zahtevnejših delovnih mest," so zapisali.

Tudi strokovnjak za vprašanja varnosti na Fakulteti za varnostne vede Miroslav Žaberl je za Televizijo Slovenija izrazil pomisleke do domnevnih zakonskih sprememb, saj naj bi prvi mož policije moral biti karierni policist z bogatimi delovnimi in vodstvenimi izkušnjami. Notranje ministrstvo je na prošnjo za komentar odgovorilo, da je v fazi ustanavljanja posvetovalno telo za notranje zadeve, ki ga bo vodil prav Žaberl.

V namen reforme kariernega sistema sta bili sicer po besedah ministrstva v letih 2016 in 2019 že ustanovljeni dve delovni skupini. Ugotovitve teh so izhodišče za delo delovne skupine za vzpostavitev kariernega sistema v policiji, ki jo je 13. marca imenoval v. d. generalnega direktorja policije Senad Jušić, so še navedli.