Poklukar izdal usmeritve in obvezna navodila glede uporabe policijskih pooblastil

Z notranjega ministrstva so sporočili, da je policija že pristopila k izvedbi ukrepov in nalog za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih je pokazal izredni nadzor, ki ga je odredila prejšnja ministrica Tatjana Bobnar.

Z notranjega ministrstva so sporočili, da je policija že pristopila k izvedbi ukrepov in nalog za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih je pokazal izredni nadzor, ki ga je odredila prejšnja ministrica Tatjana Bobnar. Foto: Ana Kovač

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je po tistem, ko je izredni nadzor nad delom policije pri varovanju protestov v letih 2020 in 2021 pokazal nekatere nepravilnosti in pomanjkljivosti, izdal usmeritve in obvezna navodila za sprejetje dodatnih ukrepov na področju preverjanja zakonitosti in strokovnosti uporabe policijskih pooblastil.

Kot so danes sporočili z ministrstva za notranje zadeve, v petek izdana usmeritve in obvezna navodila generalnemu direktorju policije nalagajo takojšnje sprejetje dodatnih ukrepov na področju preverjanja zakonitosti in strokovnosti uporabe policijskih pooblastil, kjer so bile med drugim tudi ugotovljene pomanjkljivosti.

Policija mora zagotoviti, da vodje policijskih enot in komisije, ki spremljajo, preverjajo ter ocenjujejo zakonitost in strokovnost uporabe policijskih pooblastil, svoje naloge opravljajo nepristransko in strokovno, zlasti pa celovito, kritično ter objektivno, svoje ocene pa tudi ustrezno obrazložijo.

Prav tako morajo poročevalci, ki so uslužbenci policije, neodvisno, nepristransko, celovito in strokovno preverjati pritožbe s ciljem ugotavljanja dejanskega stanja pritožbe. Pri tem so zavezani upoštevati strokovne usmeritve, predloge ali zahteve pooblaščenca ministra, ki usmerja in nadzira obravnavanje pritožbe, kot to določa zakon o nalogah in pooblastilih policije, so zapisali na ministrstvu.

Prav tako morajo biti izvedeni dodatni ukrepi za temeljito preveritev uporabe policijskih pooblastil, ki jih je preverjala komisija Policijske uprave Ljubljana, imenovana januarja letos. O realizaciji teh usmeritev mora policija poročati do 30. junija.

Izredni nadzor pokazal določene nepravilnosti

Izredni nadzor nad delom policije pri varovanju protestov v Ljubljani 26. maja in 19. junija 2020 ter 25. junija, 15. septembra, 29. septembra in 5. oktobra 2021, ki ga je odredila prejšnja notranja ministrica Tatjana Bobnar in ki ga je opravil direktorat za policijo in druge varnostne naloge, je ugotovil določene nepravilnosti in pomanjkljivosti, tako sistemske kot neposredno izvedbene narave.

Kot izhaja iz februarja predstavljenih ugotovitev, so ugotovili različne sume storitev kaznivih dejanj, med drugim protipravni odvzem prostosti, kršitev človeškega dostojanstva, zlorabo uradnega položaja in kaznivega dejanja nevestnega dela. Vse primere so odstopili posebnemu oddelku Specializiranega državnega tožilstva, ki vodi svoje postopke.

V operativnih štabih le strokovno usposobljeni uslužbenci policije

Policija pa je, kot so z notranjega ministrstva sporočili danes, pristopila k izvedbi ukrepov in nalog za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, med drugim je policija realizirala dozdajšnje usmeritve, ki so se nanašale na delo operativnih štabov.

V sodelovanju z direktoratom je policija pripravila spremembe pravil o delovanju operativnih štabov policije, ki bodo onemogočili primere iz preteklosti, ko je bil politični vrh prisoten v operativnem štabu med izvajanjem nalog.

Vodstvo policije je sklicatelje štabov pozvalo, da v operativne štabe policije odrejajo le strokovno usposobljene uslužbence policije. V ta namen je policija organizirala več usposabljanj, na katerih je sodelovalo več kot 460 udeležencev.

Prav tako je policija ažurirala seznam strokovno usposobljenih uslužbencev policije za delo v operativnih štabih, so še navedli na ministrstvu za notranje zadeve.