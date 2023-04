Vroča kri pred koncertom v Stožicah: lastnik jezen zaradi napačnega parkiranja

Včeraj je v ljubljanskih Stožicah potekal koncert Halida Bešlića, zato je bilo kot vselej ob večjih dogodkih tudi tokrat v okolici stadiona večje število vozil, med njimi takih, parkiranih na nedovoljenih mestih. Lastnik enega izmed zemljišč naj bi bil po poročanju portala 24ur.com ogorčen, saj so nekateri parkirali na njegovem zemljišču, to pa naj se ne bi zgodilo prvič, temveč se dogaja ob vseh večjih prireditvah. Policija obvestila o dogodku še zbira.

Pred koncertom naj bi redarji zahtevali, da se obiskovalci z vozili odpeljejo stran in se v okolico stadiona pripeljejo z avtobusi, nekateri izmed njih pa priporočil in zahtev redarjev pri vhodih v parkirišča v Stožicah niso upoštevali, zato je eden izmed lastnikov zemljišč, ki mu je bilo ob ponavljajočih se dogodkih tega dovolj, stvari vzel v svoje roke.

Sprva naj bi imel na svoji parceli postavljeno leseno rampo, ki pa so jo obiskovalci "pokvarili", zaparkirali njegovo parcelo in mu tako povzročili škodo. Pozneje je na kraj prišel s strojem in po navedbah očividcev zapeljal z glavne ceste pred dovoz za njivo, pri tem pa poškodoval asfalt in naredil luknjo.

Spor med lastnikom zemljišča in obiskovalci

Prav tako naj bi med lastnikom in ljudmi, ki so nepravilno parkirali, padale ostre grožnje, tako da so morali posredovati tudi mestni redarji, poroča 24ur.com.

Policija je sporočila, da je z dogodkom seznanjena in da se preiskava nadaljuje, prav tako so bili včeraj obveščeni o sporu oseb zaradi parkiranja in so prejeli prijavo lastnika zemljišča o parkiranju na zasebnih površinah na območju Bežigrada. Za zdaj nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter preverjajo elemente morebitnih prekrškov ali drugih kaznivih ravnanj, saj ti na kraju niso bili zaznani, so sporočili.

Prav tako na policiji prosijo vse priče ali morebitne oškodovance, da o tem obvestijo policijo na številko 113, Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na številko 01 589 60 00 ali se osebno zglasijo na Policijski postaji Bežigrad, Posavskega ulica 3, v Ljubljani.