Želja občine je, kot so poudarili, ohraniti podobo kulturnega, urejenega in arhitekturno skladnega mesta, ki stopa v korak s časom, zato so v starem mestnem jedru poslikave prepovedane. Foto: STA/Katja Kodba

V Mestni občini Kranj se pogosto soočajo s problematiko uličnih poslikav na tuji posesti, obenem pa si želijo več kakovostnih poslikav in izboljšanja podobe javnih objektov. Zato so določili pogoje in lokacije, na katerih je ta ulična umetnost dovoljena. Zagotoviti nameravajo tudi sredstva za odstranjevanje neprimernih grafitov v mestnem jedru.

Kot so sporočili z mestne uprave, si v občini želijo več kakovostnih in sporočilnih poslikav, zato so v sodelovanju s predstavniki grafitarjev in Komunale Kranj ter s podporo krajevnih skupnosti določili kriterije in lokacije, na katerih so poslikave dovoljene.

Gre za objekte v lasti občine oziroma za tiste, kjer je podano pisno dovoljenje lastnika objekta, ter za lokacije, ki niso sporne z vidika cestne varnosti in prostorskega planiranja ter so jih kot želene in ustrezne predlagali predstavniki grafitarjev. Med dovoljenimi lokacijami so podhodi, določene stene oziroma zidci, betonski infrastrukturni objekt pod Delavskim mostom in nekaj točk v Športnem centru Kranj.

Grafitarji bodo morali predložiti idejno zasnovo poslikave in želeno lokacijo

Grafitar bo moral predložiti idejno zasnovo poslikave in želeno lokacijo ter oceniti čas izdelave in trajanje poslikave. O ustreznosti predloga bo presojala komisija za umestitev poslikav v urbano središče, nadzor nad izvedbo poslikav pa bo izvajalo medobčinsko redarstvo. Seznam lokacij in informacije o pogojih ter poteku postopka so dostopni na spletni strani občine.

Izjemoma so dovoljeni le murali, ki že nadgrajujejo objekte v okolici Layerjeve hiše in pri Kokrškem mostu, na zidcu pred Mestno knjižnico, na objektu Podrtina v Tavčarjevi ulici, na vogalu in fasadi Merkentalerjeve hiše, na slepem zidu glasbene šole in na igrišču Pungert.

Občina bo skušala zagotoviti sredstva za odstranitev neprimernih grafitov

Občina bo skušala zagotoviti tudi sredstva za odstranitev neprimernih grafitov, ki jih ni mogoče oceniti kot umetniški izraz oziroma se nahajajo na neprimernih lokacijah. V starem mestnem jedru Kranja je trenutno kar nekaj neprimernih zidnih poslikav, med drugim na objektih kulturne dediščine, arhitekturnih posebnostih mesta in zasebnih posestih.

Ideja je, da se za obnovo delov fasad, ki so porisane z neprimernimi grafiti, uporabijo sredstva, ki so namenjena prenovi nepremične kulturne dediščine v občini in se zaradi nepravočasne izvedbe pogosto ne porabijo. V tem primeru bi lastnike objektov pozvali k oddaji soglasja, nato bi fasade pod nadzorom zavoda za varstvo kulturne dediščine premazali.