Poslikane skale v gozdovih nad Sorico: kdo je njihov avtor?

Te dni so slovenski del družbenih omrežij navdušile poslikave, ki so se pojavile na skalah v gozdovih nad Sorico. Mnogi se čudijo, od kod in kako so se znašle tam, a to pravzaprav ni skrivnost – pred kakšnim mesecem dni jih je začel ustvarjati slikar Mohor Kejžar, ki ga je navdihnilo okolje, v katerem živi.

"Šel sem na sprehod in s seboj sem imel dva spreja. Naletel sem na primerno skalo in po modelu, svoji roki, naslikal prvo podobo," je Kejžar za Siol.net povedal o prvi poslikavi, ki je nastala 13. marca.

Prva poslikava, ki jo je ustvaril. Foto: Mohor Kejžar/mohor.si

Delo še ni končano

"Nato sem začel iskati nove skale in ko začneš gledati, nenadoma vidiš cel kup primernih lokacij. Te skale sem fotografiral, doma naredil skice in jih šel poslikat," je pojasnil. Ustvarjanja še ni končal, v tistih koncih ima v mislih še kakšnih pet skal, za zdaj pa ne načrtuje, da bi na tak način ustvarjal še kje drugje po Sloveniji.

Ko je fotografije poslikav objavil na družbenih omrežjih, je z njimi hitro vzbudil pozornost ljudi, ki so se jih tudi sami odpravili iskat in občudovat.

Ko se sprehajaš po gozdu nad vasjo in odkriješ umetnine domačega mladega slikarja Mohorja Kejžar, te enostavno presune".Poklon za ideje..dela.👍✨️❤️

Za vse, ki bi si jih radi ogledali v živo, je navodila do njih na Facebooku razkrila tudi ena od pohodnic – iz Sorice se morate odpraviti v smeri Soriške planine, "od odseka za vasi Zgornje in Spodnje Danje še kilometer ob glavni cesti, tam, kjer je poseka za daljnovod, potem pa še malce adrenalina, da poiščete".

Na soncu in dežju bodo počasi bledele

"Te poslikave imajo omejeno življenjsko dobo, čeprav jih zaščitim," je pojasnil Mohor Kejžar, "nekatere so bolj izpostavljene soncu in dežju, tistim dam kakšnih pet let. Roka, na primer, pa je v gozdu bolje zaščitena pred soncem in dežjem in bo trajala dlje."

Foto: Mohor Kejžar/mohor.si

Za poslikave uporablja barvne spreje, za čopiče so skale preveč neravna podlaga, je še povedal Kejžar, sicer klasično izobraženi slikar, ki je leta 2016 s tehniko tetoviranja diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorju Milanu Eriču. "Moj umetniški izraz obsega široko paleto tehnik in medijev – vse od črtnih zapisov v skicirki prek pirografije na lesu; akrila na platnu, betonu, ometu, pločevini in še čem, bodisi s čopičem, lopatko, svinčnikom, vročo žico ali airbrushem. Redno ustvarjam tudi prek računalniškega vmesnika," je svoje delo opisal na svoji spletni strani.