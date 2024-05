V BiH priznali status civilne žrtve prvemu otroku, rojenemu po posilstvu med vojno

V BiH so skoraj 30 let po koncu vojne v državi priznali status civilne žrtve vojne prvemu otroku, rojenemu kot posledici vojnega zločina posilstva. BiH je s tem po navedbah ministrstva za delo in socialno politiko entitete Federacije BiH postala prva država na svetu, ki je tako rojenemu otroku priznala status civilne žrtve vojne.

Z ministrstva so v četrtek sporočili, da je center za socialno delo sprejel zgodovinsko odločitev, s katero je prvemu otroku, rojenemu po posilstvu v vojni, priznal status civilne žrtve vojne in pripadajoče pravice.

Center za socialno delo je to odločitev sprejel v skladu z zakonom o zaščiti civilnih žrtev vojne, ki so ga začeli izvajati v začetku leta.

"Ta korak je ključnega pomena v postopku soočanja s preteklostjo in gradnje družbe, ki ne tolerira nasilja ter spoštuje človekove pravice. Družbe, ki se bori proti stigmi in molku institucij. Zločini, storjeni med vojno, ne smejo ostati nekaznovani, žrtve pa si zaslužijo polno podporo in pravico," je sporočil entitetni minister za delo in socialno politiko Adnan Delić.

Registrirali so jih kot posebno kategorijo civilnih žrtev vojne

Ministrstvo je ženske, posiljene med vojno, in njihove otroke, rojene po posilstvu, tudi pozvalo, naj se prijavijo ter registrirajo kot posebna kategorija civilnih žrtev vojne. Žrtve vojne imajo med drugim prednost pri zaposlovanju in koriščenju zdravstvenih storitev ter druge ugodnosti.

Po ocenah združenja Pozabljeni otroci vojne se število otrok, rojenih po posilstvu med vojno, giblje med tri tisoč in pet tisoč. Uradnega podatka o njihovem številu ni.