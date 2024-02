Pirc Musar v Sarajevu o približevanju BiH Evropski uniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pirc Musar verjame, da BiH do marca lahko napreduje na evropski poti, njen obisk pa je po navedbah iz urada predsednice tako spodbuda kot znak zaupanja. Foto: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar danes v Sarajevu začenja dvodnevni obisk v Bosni in Hercegovini. Srečala se bo s člani predsedstva BiH, glavna tema njihovih pogovorov pa bo približevanje BiH Evropski uniji. To bo prvi uradni obisk predsednice v BiH.

Pirc Musar se bo v BiH sestala s člani predsedstva Željkom Komšićem, Denisom Bećirovićem in Željko Cvijanović. Na programu je tudi srečanje s predsedujočo svetu ministrov BiH Borjano Krišto in s predstavniki obeh domov parlamenta BiH.

Pirc Musar v Sarajevo prihaja v času, ko se za BiH izteka čas za izpolnitev pogojev za začetek pristopnih pogajanj v marcu.

Voditelji držav članic EU so namreč sredi decembra podprli začetek pristopnih pogajanj z BiH, ko bo izpolnila določene pogoje. Evropsko komisijo so pozvali, naj do marca pripravi poročilo o tem, da bi lahko sprejeli odločitev o začetku pogajanj. Voditelji članic EU se bodo na naslednjem rednem zasedanju sestali konec marca.

Pirc Musar bo obiskala tudi pripadnike Slovenske vojske, ki delujejo v okviru vojaške misije Eufor Althea in Natovega poveljstva v Sarajevu.

Udeležila se bo tudi slavnostne akademije ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger v Sarajevu.

Zadnji slovenski predsednik, ki je bil na obisku v BiH, je bil leta 2021 Borut Pahor. Lani se je na uradnem obisku v Sarajevu mudil predsednik vlade Robert Golob. Predsedstvo BiH je bilo na uradnem obisku v Sloveniji konec leta 2019.