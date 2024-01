Preiskovalna komisija DZ bo zaslišala predsednico Natašo Pirc Musar

Člani preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 bodo danes zaslišali prve priče. Kot prvo pričakujejo predsednico republike Natašo Pirc Musar, sledila ji bosta biolog Andrej Uršič in profesor na ljubljanski naravoslovnotehniški fakulteti Mihael Brenčič.

Komisija ugotavlja politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 in suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje.

Danes nameravajo člani zaslišati prve priče, v petek bodo sledili še nekdanji resorni ministri Jure Leben, Simon Zajc in Uroš Brežan ter nekdanji državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon.

Zaslišati nameravajo tudi Jankovića

V prihodnje namerava komisija zaslišati tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Ta je v začetku meseca, potem ko je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo sklenilo, da presoja vplivov na okolje za kineto, ki jo je ljubljanska občina vgradila v povezovalni kanal, ni potrebna, izrazil pričakovanje, da se predsednica Nataša Pirc Musar javno opraviči zaradi poziva k začasni prekinitvi del in ocene, da je presoja vplivov na okolje glede kinete potrebna.

Spraševal se je tudi, kako se bo na jasno odločitev ministrstva odzval DZ oz. preiskovalna komisija. A kot je poudarila predsednica komisije Anja Bah Žibert (SDS), njihovo delo ni vezano na etapne odločitve. "Mi ugotavljamo politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij v povezavi s celotnim projektom kanala C0," je bila jasna.