Kam se bodo za Prešernov dan odpravili znani Slovenci?

Nataša Pirc Musar: priredila bo tradicionalno kosilo v čast nagrajencem Prešernovega sklada ter se nato odpravila v Bosno in Hercegovino



"Predsednica republike se bo na predvečer državnega praznika 7. februarja udeležila osrednje državne proslave v Cankarjevem domu. Na dan praznika bo na Brdu pri Kranju priredila tradicionalno kosilo v čast nagrajencem Prešernovega sklada," so v odgovoru zapisali iz urada predsednice Nataše Pirc Musar. Garda Slovenske vojske bo že pred svečanim kosilom v imenu predsednice na dan praznika položila tudi venec k Prešernovemu spomeniku na Prešernovem trgu v Ljubljani. Predsednica Nataša Pirc Musar se redno udeležuje številnih kulturnih prireditev ne samo v Ljubljani, ampak po celotni Sloveniji. Foto: Daniel Novakovič/STA



V nadaljevanju dneva bo predsednica republike odpotovala v Sarajevo, kjer se ob 16. uri začne njen uradni obisk v Bosni in Hercegovini. Nataša Pirc Musar se bo sestala tudi s predsedujočo svetu ministrov Bosne in Hercegovine ter s predsedujočima in kolegijema Predstavniškega doma in Doma narodov Parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine.



"Predsednica republike se bo na predvečer državnega praznika 7. februarja udeležila osrednje državne proslave v Cankarjevem domu. Na dan praznika bo na Brdu pri Kranju priredila tradicionalno kosilo v čast nagrajencem Prešernovega sklada," so v odgovoru zapisali iz urada predsednice. Garda Slovenske vojske bo že pred svečanim kosilom v imenu predsednice na dan praznika položila tudi venec k Prešernovemu spomeniku na Prešernovem trgu v Ljubljani.

V nadaljevanju dneva bo predsednica republike odpotovala v Sarajevo, kjer se ob 16. uri začne njen uradni obisk v Bosni in Hercegovini. Nataša Pirc Musar se bo sestala tudi s predsedujočo svetu ministrov Bosne in Hercegovine ter s predsedujočima in kolegijema Predstavniškega doma in Doma narodov Parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine.

V uradu predsednice so pojasnili, da se predsednica sicer redno udeležuje številnih kulturnih prireditev ne samo v Ljubljani, ampak po celotni Sloveniji. "Nazadnje si je ogledala premiero klasične drame Jeana-Paula Sartra Zaprta vrata v SLG Celje ter premiero dramatizacije romana Harun in morje zgodb pisatelja Salmana Rushdieja v Prešernovem gledališču v Kranju. Na predvečer obeležitve mednarodnega dneva spomina na žrtve holokavsta pa si je ogledala tudi uprizoritve dramatizacije dela Dnevnik Ane Frank v režiji Vinka Möderndorferja v Mini teatru," so še zapisali v uradu predsednice.

Damjan Murko se bo z družino na Prešernov dan odpravil v Ljubljano, kjer bo sinu predstavil bolj zahtevno čtivo. "France Prešeren je človek z veliko rano. In samo človek z veliko rano in z veliko stisko, je lahko umetnik," je prepričan Murko, ki tako največjega slovenskega pesnika tudi predstavlja svojemu sinu. Foto: Tibor Golob Damjan Murko: sina bo uvedel v bolj resno čtivo, meni pa tudi, da je bil France Prešeren človek z veliko rano in zato velik umetnik



"Ker prihajamo iz Štajerske iz Maribora, smo se odločili, da bomo odšli v Ljubljano, kjer bomo obiskali eno knjižnico, za zdaj še ne vem, kako se imenuje. Tam bomo sinu predstavili mogoče malo bolj resno čtivo Franceta Prešerna," je povedal najbolj znani slovenski samopromotor in samooklicani štajerski slavček Damjan Murko. Kot je dodal, bodo v Ljubljani prespali in se naslednji dan (9. 2.) odpravili v živalski vrt.



"Torej bomo imeli dan ali dva samo zase, ki ju bomo preživeli predvsem v tem duhu. Menim, da je izjemno pomembno, da našim zanamcem, na morda ne preveč resen način, tako da jim je zabavno, zanimivo, predstavimo našo zgodovino, navsezadnje," je povedal Murko.



"Svojemu sinu vedno rečem, da je bil France Prešeren človek z veliko rano. In samo človek z veliko rano in z veliko stisko, je lahko umetnik. Zdi se mi, da nekdo, ki mu gre vse po načrtih in velja za najbolj veselo osebo na svetu, ne more biti najboljši umetnik. Vedno je tista rana na duši, ki zbudi v tebi takšne ali drugačne talente," je še prepričan Murko.

"Ker prihajamo iz Štajerske iz Maribora, smo se odločili, da bomo odšli v Ljubljano, kjer bomo obiskali eno knjižnico, za zdaj še ne vem, kako se imenuje. Tam bomo sinu predstavili mogoče malo bolj resno čtivo Franceta Prešerna," je povedal najbolj znani slovenski samopromotor in samooklicani štajerski slavček. Kot je dodal, bodo v Ljubljani prespali in se naslednji dan (9. 2.) odpravili v živalski vrt.

"Torej bomo imeli dan ali dva samo zase, ki ju bomo preživeli predvsem v tem duhu. Menim, da je izjemno pomembno, da našim zanamcem, na morda ne preveč resen način, tako da jim je zabavno, zanimivo, predstavimo našo zgodovino, navsezadnje," je povedal Murko.

"Svojemu sinu vedno rečem, da je bil France Prešeren človek z veliko rano. In samo človek z veliko rano in z veliko stisko, je lahko umetnik. Zdi se mi, da nekdo, ki mu gre vse po načrtih in velja za najbolj veselo osebo na svetu, ne more biti najboljši umetnik. Vedno je tista rana na duši, ki zbudi v tebi takšne ali drugačne talente," je še prepričan Murko.

Zmago Jelinčič - Plemeniti: s hčerko v muzej in do spomenika Prešerna, kritičen pa je do tega, da Slovenci Prešernovega dne ne praznujemo na dan njegovega rojstva kot drugi narodi po svetu



Z eno od hčera si bo Zmago Jelinčič ogledal muzej in Prešernov spomenik ter o pomembnem kulturnem dnevu z njo tudi podebatiral. Foto: Mediaspeed Zmago Jelinčič - Plemeniti.



Kot je povedal prvak stranke SNS, bo tudi nazdravil na spomin Franceta Prešerna in razmišljal o tem, kako smo Slovenci tako čudni, da praznujemo smrt nekoga, namesto da bi praznovali obletnico rojstva.



"Kaj pa vem, urejal bom nekatere od svojih zbirk, s hčerko, ki je tukaj pri meni, bova odšla malo naokrog v kakšen muzej, potem pa znova pogledat Prešernov spomenik in 'vreči' kakšno debato, zakaj je njegova muza takšna, kot je. In zakaj so znoreli, ko je kazala prsi oziroma jih kaže. Malo bova podebatirala tudi o tem, kako nekateri zlorabljajo Prešernov spomenik za svoje gnile manifestacije. Recimo, po eni strani migranti, po drugi strani pa Ukrajinci," je povedal politik

Kot je povedal prvak stranke SNS, bo tudi nazdravil na spomin Franceta Prešerna in razmišljal o tem, kako smo Slovenci tako čudni, da praznujemo smrt nekoga, namesto da bi praznovali obletnico rojstva.

Na vprašanje, ali bi bilo po njegovem mnenju bolje, da bi Prešernov dan praznovali 3. decembra, je Jelinčič odgovoril: "Ja, seveda, in jaz tudi razumem, zakaj je bilo tako. To so bila tista leta v partizanih, ko so potrebovali eno tako spodbudo in zaradi tega so potem izbrali 8. februar. Ker drugače povsod po svetu praznujejo rojstni datum nekega pomembnega moža," je bil še jasen Zmago Jelinčič.

Tomaž Kavčič: na Prešernov dan bo v njegovi restavraciji na kulturi in umetnosti še več poudarka



"Na Prešernov dan smo delavni, tako kot za vse praznike. S pridihom kulture in umetnosti, za kateri se vedno trudimo, da sta prisotni v naši hiši, ta dan pa bo na tem še malo več poudarka," je povedal priznani kuharski mojster in šef v restavraciji Pri Lojzetu na Dvorcu Zemono Tomaž Kavčič. Prešernov dan bo za kuharskega mojstra Tomaža Kavčiča in njegovo ekipo delaven. Foto: Mediaspeed



"Na Prešernov dan smo delavni, tako kot za vse praznike. S pridihom kulture in umetnosti, za kateri se vedno trudimo, da sta prisotni v naši hiši, ta dan pa bo na tem še malo več poudarka," je povedal priznani kuharski mojster in šef v restavraciji Pri Lojzetu na Dvorcu Zemono Tomaž Kavčič.

Kot je še povedal kuharski mojster, redko zapusti restavracijo. "Ne na žalost, na veselje delavno, saj je najpomembnejše to, da pridejo gostje in to je naš način življenja in smo tega zelo veseli," je še povedal kuharski mojster Kavčič.

Tina Gaber je povedala, da si želi, da bi dan, "ko rojak prost bo vsak", preživela v družbi prijateljev nekje, "koder sonce hodi". Foto: Mediaspeed Tina Gaber: dan bo preživela v družbi prijateljev



"Želim si, da bi dan, 'ko rojak prost bo vsak', preživela v družbi prijateljev. Nekje, 'koder sonce hodi'. To so zame najlepši trenutki in menim, da bi to 'požegnala' tudi naša pesniška legenda," je povedala Tina Gaber, partnerka slovenskega premierja Roberta Goloba.

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor bo osrednji gost proslave, ki jo na Prešernov dan prireja Krpanov dom v Pivki z naslovom Edinost, sreča, sprava. Foto: Ana Kovač Borut Pahor bo osrednji gost proslave v Pivki



Z urada nekdanjega predsednika republike Boruta Pahorja so sporočili, da se bo Pahor na predvečer državnega praznika udeležil državne proslave v Cankarjevem domu, naslednji dan, 8. februarja, pa bo osrednji gost proslave, ki jo prireja Krpanov dom v Pivki ob 18. uri z naslovom Edinost, sreča, sprava.

Za zaključek Prešernovega dne se bo kulturna ministrica v Prešernovem gledališču v Kranju udeležila še pogovora s Prešernovimi nagrajenci. Foto: Bor Slana/STA Asta Vrečko: najprej na kosilo predsednice države, nato na pogovor s Prešernovimi nagrajenci



Ministrica za kulturo Asta Vrečko se bo na predvečer kulturnega praznika udeležila osrednje državne proslave, ki bo v Cankarjevem domu, so sporočili s kulturnega ministrstva. "Ministrica bo na dan kulturnega praznika skupaj s predstavnikom urada predsednice ob spomeniku Franceta Prešerna v Ljubljani položila venec. Nato se bo udeležila kosila, ki ga za letošnje Prešernove nagrajence na Brdu pri Kranju gosti predsednica države Nataša Pirc Musar. Zvečer se bo ministrica v Prešernovem gledališču v Kranju udeležila še pogovora s Prešernovimi nagrajenci," so še sporočili z ministrstva za kulturo.

