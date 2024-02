Presenetljivo odkritje: na Bolhi naleteli na sliko Ivane Kobilce #video

V ljubljanski galeriji Kos so predstavili najdeno, do zdaj neznano delo Ivane Kobilce, najpomembnejše slovenske slikarke.

Kako so sliko odkrili, pojasnjuje galerist Leon Pogelšek:

Akt, ki ga umeščajo v obdobje med letoma 1915 in 1918, je po besedah Pogelška pristen, sliko je pregledal in certificiral umetnostni zgodovinar dr. Ferdinand Šerbelj.

"Da gre za delo Kobilce, so pokazale značilnosti slike," je povedal Pogelšek, "iz njenih dozdajšnjih del, ki visijo v Narodni galeriji in drugih zbirkah, je videti, da je slog slikanja praktično identičen." Na sliki je tudi oznaka, kakršno nosijo štiri Kobilčina olja v Narodni galeriji, gre za X, ki bi lahko bil tudi K, torej slikarkin monogram, je pojasnil Pogelšek.

Foto: STA

Okoliščine odkritja slike so dokaj neobičajne. Slika je bila kupljena prek spletnega oglasnika Bolha, kjer naj bi jo prodajalo čistilno podjetje, ki jo je našlo v nekem skladišču.

"Cena je bila banalna, v rangu med sto in dva tisoč evri. Prvi lastnik niti ni pomislil, da bi šlo za Kobilco, nenazadnje je nepodpisana in bila je umazana," je dejal Pogelšek, "mi smo jo dali restavrirati, najprej je bila temeljito očiščena, in ker je bila nekoč očitno izrezana iz okvirja, smo jo dodelali in napeli z dodatnim platnom."

Foto: STA

Sliko bodo javnosti predstavili v četrtek, na kulturni praznik, ko bo v galeriji Kos med 13. in 19. uro dan odprtih vrat. "Ljudje si bodo lahko sliko pobliže pogledali, morda povedali svoje mnenje ali pa celo izrazili željo po nakupu," je dejal Pogelšek, "vsekakor je izkušnja ogleda umetnostnega dela v takšnem okolju drugačna kot v muzeju."

Poigravajo pa se tudi z zamislijo, da bi sliko ponudili na dražbi, ki bi jo priredili ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk. Uradne ocene vrednosti dela še ni, Pogelšek pa je morebitno izklicno ceno postavil med 30 in 60 tisoč evri.

Oglejte si še: