Za nedavno odkrito sliko Ivane Kobilca želijo vsaj 16 tisoč evrov

V Ljubljani najdeni ženski akt je galerist Leon Pogelšek javnosti prvič predstavil februarja, po njegovih besedah gre za do zdaj neznano delo Ivane Kobilca, s čimer se je v svojem izvedenskem mnenju strinjal tudi Ferdinand Šerbelj, muzejski svetnik ter sodni izvedenec in cenilec za likovno umetnost in nekdanji kustos v ljubljanski Narodni galeriji. Ta je v izvedenskem mnenju med drugim zapisal, da "akt sedečega dekleta z rokami, dvignjenimi v zatilje, najprej pritegne pozornost zaradi profesionalne izvedbe. Ne gre za dokončano delo, ampak za študijo, kjer slikarka tudi ni imela ambicije do zaključne izvedbe. V slikarstvu Ivane Kobilca namreč ne poznamo likovno dokončanega ženskega ali moškega akta".

Sliko je po besedah galerista Leona Pogelška na spletnem portalu Bolha našel njegov kolega iz ene od ljubljanskih galerij in jo kupil za zelo nizek znesek, saj lastnik ni pomislil, da bi lahko bila delo Ivane Kobilca. Bila je precej zanemarjena in prepognjena v mapi.

Da gre za delo Ivane Kobilca (1861–1926), po Pogelškovih besedah pričajo nekatere tipične značilnosti Kobilčinega sloga. Poleg tega je v spodnjem delu slike opaziti črko x, podobna je tudi na nekaj drugih umetničinih delih, za katero sam meni, da gre v resnici na hitro narejen slikarkin podpis oziroma črko k.

