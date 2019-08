Na trgu sta se pojavili "izgubljeni" sliki Ivane Kobilce #foto

Sliki Deklica z avbo (na levi) in Motiv z Barja (na desni) sta se na trgu pojavili po objavi novice, da se prodaja študija Kofetarice. Foto: Ex Arte

Po objavi novice, da je na prodaj slika Ivane Kobilce za sto tisoč evrov, se je na galerijo Ex Arte, kjer sliko prodajajo, obrnilo nekaj lastnikov Kobilčinih slik. Na trg sta tako prišli slika Deklica z avbo, pri kateri je bilo v katalogu Narodne galerije do zdaj navedeno, da je nahajališče slike neznano, in manjša slika Motiv z Barja, ki do zdaj ni bila navedena v nobeni literaturi.

Maja letos so v galeriji Ex Arte začeli prodajati študijo znamenite slike Kofetarica (ta visi v Narodni galeriji v Ljubljani). Za študijo, ki jo ocenjujejo na sto tisoč evrov, so do zdaj prejeli nekaj ponudb, a jih lastnik umetnine ni sprejel, nam je povedal Boris Žbona, lastnik galerije. Zadnja ponudba, ki so jo prejeli, je znašala 70 tisoč evrov.

"Če bi prodajali tudi podjetjem, bi morda lahko celo presegli ocenjeno vrednost, a se je lastnik odločil za prodajo samo zasebnim zbiralcem," pravi Žbona.

Slikarji pogosto slikajo študije nekega motiva. Preden naslikajo "glavno" sliko, s študijami preizkušajo različne tehnike, zorne kote in preostale podrobnosti. Za Kofetarico je umetnica naslikala več študij. Študija, o kateri pišemo, je - tako kot Kofetarica - nastala leta 1888.

Za študijo Kofetarice (27 x 20 cm) so ponudili 70 tisoč evrov, a lastnik ponudbe ni sprejel. Foto: Ex Arte

Študija Kofetarice je trenutno v podružnici galerije v Kopru, kjer je vzbudila veliko zanimanja med obiskovalci.

"Ljudje so prvi teden stali v vrsti, da bi jo videli. V tridesetih letih se je prvič zgodilo, da smo morali postopoma spuščati ljudi v trgovino, ker je bil takšen naval," nam je povedal Žbona.

Kot še pravi, je tudi sicer Kobilca zelo priljubljena med ljudmi, tudi med tistimi, ki jih slikarstvo drugače ne zanima. "Vsakemu Slovencu Kofetarica vzbudi čustva, v njenem nasmehu vidijo babico, sosedo ali teto," pravi Žbona in dodaja, da bodo študijo konec avgusta prestavili v Ljubljano, kjer bo na ogled v njihovi ljubljanski poslovalnici na Židovski.

Kofetarica (100 x 70 cm) je ena najbolj priljubljenih slik v Narodni galeriji. Foto: Narodna galerija Kobilca Kofetarice ni hotela prodati



Kofetarica je bila ena najljubših slik Ivane Kobilce in v času svojega življenja je ni hotela prodati.



Po smrti slikarke leta 1926 je sliko podedovala njena nečakinja, slikarka Mira Pintar. Leta 1937 jo je od nje kupil eden najbogatejših Slovencev, industrialec in mecen Rado Hribar. Visela je v njegovem gradu Strmol.



Po tragični smrti zakoncev Hribar in koncu druge svetovne vojne je nova oblast Hribarjevo premoženje zasegla, Kofetarica je tako prišla v državne roke in Narodno galerijo.



Po osamosvojitvi je slika z denacionalizacijo pripadla Hribarjevemu nečaku Petru Hribarju. Ta se je odločil, da sliko pusti v Narodni galeriji, kjer je danes ena najbolj priljubljenih slik. Ko so pred leti v Narodni galeriji izvedli anketo, je zasedla drugo mesto. Najbolj priljubljena slika med obiskovalci je bila slika Poletje, ki jo je prav tako naslikala Kobilca.

"Mogoče je, da ima kdo doma Kobilco, a tega ne ve"

Po objavi novice, da prodajajo študijo Kofetarice, se je na njih obrnilo nekaj lastnikov Kobilčinih del. Umetnostna zgodovinarka Janja Babelić, ki dela v koprski poslovalnici galerije, pravi, da so posamezniki poizvedovali po vrednosti slik, ki jih imajo v lasti, nekatere je zanimalo, ali je sliko, ki jo imajo, sploh naslikala Kobilca. Slikarka namreč mnogo del ni podpisala, slikala je veliko šopkov in tihožitij, slike so si med seboj podobne in mogoče je, da ima kdo doma sliko Kobilce, a sploh ne ve, da je avtorica prav Kobilca, pravi Babelićeva.

Deklica z avbo, olje na platno, 59,7 x 48,5 cm, nastala okoli 1881. Foto: Ex Arte

Zasebni zbiralec, ki noče biti imenovan, je v galerijo tako prinesel podpisano sliko Kobilce Deklica z avbo, ki jo ocenjujejo na dobrih 30 tisoč evrov.

Deklica z avbo je zgodnejše delo Ivane Kobilce, naslikala jo je okoli leta 1881, v katalogu Narodne galerije pa je navedeno, da je nahajališče nepoznano.

"Gre za zelo močno sliko, ki med vsemi Jamami, Sterneni in Jakopiči v naši galeriji zelo izstopa," pravi Žbona.

Slika izhaja iz dediščine Ivane Kobilce, ki je umrla leta 1926. Večino njenih del je podedovala njena nečakinja Mira Pintar, ki je bila prav tako slikarka.

Po smrti Pintarjeve konec devetdesetih let prejšnjega stoletja so del njene dediščine prodajali prav v galeriji Ex Arte, takrat še pod imenom Galerija Lala. Med slikami je bila tudi Deklica z avbo, ki so jo prodali trenutnemu lastniku, zdaj pa se je ta po približno dvajsetih letih odločil, da jo da na trg.

Motiv z Barja, 25,5 cm x 32,5 cm Foto: Ex Arte

Tudi za Motiv z Barja bo treba odšteti okoli 30 tisoč evrov

V galeriji se je oglasil tudi lastnik nepodpisane slike Ivane Kobilce Motiv z Barja, ki ni navedena v nobeni literaturi, nam je pa pristnost potrdil umetnostni zgodovinar in sodni cenilec Aleksander Bassin. Tudi ta slika izhaja iz Kobilčine dediščine, ki jo je podedovala njena nečakinja Mira Pintar.

Kot pravi Babelićeva, je slika zanimiva, saj je na njej vidno poigravanje Kobilce s svetlobo. V galeriji jo ocenjujejo na nekaj manj kot 30 tisoč evrov.