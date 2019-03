Novoodkrita erotična slika slovenskega avtorja na dražbo

Na javni dražbi starin in umetnin se bo to nedeljo v Narodnem muzeju Slovenije znašlo 173 umetnin in predmetov različnih časovnih obdobij in vsebin. Med njimi tudi tablica s hišno številko nekdanjega ljubljanskega kina Sloga, ki je bil na Moše Pijadejevi cesti 39, plakati in Plečnikov načrt za Titov paviljon na Brionih in Podbevškov rokopis. Prodajali pa bodo tudi novoodkrito erotično sliko Ivana Vavpotiča.

Za sliko Erotikon (Harlekin v ljubezenskem odnosu) avtorja Ivana Vavpotiča, nastalo okrog leta 1920, si je lastnik Antike Carniola in organizator dražbe Jaka Prijatelj zadnja leta prizadeval, da bi jo spoznala tudi javnost. Do zdaj je namreč imela svoje mesto v spalnici lastnikov, dolgo skrbno varovano umetnino pred očmi množice pa je do zdaj poznala tako le izbrana peščica ljudi, zgodbo o sliki pripoveduje Prijatelj. Zdaj bo prvič predstavljena tudi širši javnosti. Njena izklicna cena je 4.800 evrov.

Slika za zasebni voajerizem



"Čas med obema vojnama je vseobsežen kulturni ferment in afirmacija prefinjene nekonvencionalnosti. Intimizem v likovni umetnosti se izraža v pretanjenih namigih, ki so estetsko sprejemljivi in dojemljivi meščanskemu glamurju," v duh časa nastanek Vaupotičeve slike Erotikon (Harlekin v ljubezenskem zanosu) v dražbenem katalogu postavi muzejski svetnik Ferdinand Šerbelj.



Ob tem nadaljuje, da je razgledani svetovljan Ivan Vavpotič "v razmeroma 'zatohlem' okolju slovenskega meščanstva vnašal prvine novodobne samozavesti, ki se je spogledovala po evropskih središčih 'novega časa'." Ob tem ima umetnostni zgodovinar iz Narodne galerije v mislih kulturo takratnega praškega in pariškega meščanstva, ki jo je slovenski slikar poznal.



To Vavpotičevo sliko pa gre tako razumeti kot ferment meščanske sproščenosti, ki govori o osvobajanju od konvencionalnih norm. "To, v Vavpotičevem opusu tako vsebinsko kot likovno pretanjeno delo, je bilo po pomenljivi vsebini namenjeno zasebnemu voajerstvu, podobno kot je slavni Velazquez sred 17. stoletja naslikal senzibilno Venero pred zrcalom nadvse katoliškega španskega plemiča," je o sliki tudi zapisal Šerbelj.

Tablica s hišno številko – nekdanji kino Sloga Moša Pijadejeva cesta, okoli leta 1960, izhodiščna cena 50 evrov. Foto: Arhiv Antika Carniola

Ogled predmetov in prijava na dražbo



Je pa Vavpotičeva slika le ena od 173 starin in umetnin, ki jih bodo prodajali na dražbi v Narodnem muzeju Slovenije v nedeljo, 31. marca, ob 18. uri. Ogled predmetov in prijave na dražbo pa v atriju Narodnega muzeja Slovenije potekajo danes, v petek, 29. marca, med 15. in 18. uro, v soboto med 10. in 18. uro in v nedeljo med 10. in 13. uro.

Najdražji predmet na dražbi bo oljna slika Gojmirja Antona Kosa Tihožitje s hruško, katere izklicna cena je 25 tisoč evrov.

30 let legendarnega prostora na Trubarjevi

Nedeljsko dražbo, ki se bo odvijala v Narodnem muzeju Slovenije, Antika Carniola v sodelovanju z Antikvariatom Glavan organizira ob svoji 30-letnici delovanja. Zdaj že legendarno prodajalnico starin in umetnin, tudi sodobnih, je Jaka Prijatelj na Trubarjevi cesti odprl leta 1989.

Rab - plakat Jugoslavija iz okoli leta 1955, oblikovanje: Drelse - Širok, izhodiščna cena 160 evrov Foto: Arhiv Antika Carniola V uvodu v katalog pričujoče dražbe je ob tem kritik Brane Kovič zapisal: "Ko se je Jaka Prijatelj pred 30 leti začel ukvarjati s prodajo starin in umetnin, si verjetno ni predstavljal, da bo njegova Carniola Antiqua postala to, kar je danes – ne le običajna starinarna, ampak pravcata mestna posebnost s svojevrstno prepoznavnostjo in energijo."

V njej je zajet raznolik predmetni svet tako v časovnem, kulturnem kot družbenem kontekstu. Ob likovnih delih slovenskih in tujih klasikov je v Prijateljevi prodajalni mogoče najti tudi dela sodobnih umetnikov, umetnoobrtne in oblikovalske izdelke z različnimi letnicami nastanka. Ob teh pa tudi različne večje in drobne predmete vsakdanjika, kot so ure, nakit, igrače, razglednice, plakati in druge tiskovine iz časa nekdanje Jugoslavije, ki spominjajo na pretekle in druge čase.

Referenčna točka srečevanja

Kot tudi v svojem zapisu poudari Kovič, je Carniola z leti postala referenčna točka, kjer se srečujejo umetnostni zgodovinarji, kustosi, kritiki, ustvarjalci in strokovnjaki različnih profilov, prijatelji in znanci ter seveda zbiratelji najrazličnejših usmeritev.

Jaka Prijatelj v Antiki Carnioli, prodajalnici starin in umetnin na Trubarjevi cesti, ki deluje od leta 1989. Foto: Matej Leskovšek

20 let organiziranja dražb

Jože Plečnik, Načrt za Titov paviljon na Brionih, 1966, izhodiščna cena 120 evrov Foto: Arhiv Antika Carniola Ob obeleževanju 30-letnice Carniole, pa je letos minilo 20 let, odkar je Jaka Prijatelj v sodelovanju z Rokom Glavanom začel organizirati javne dražbe. Najprej so se te zvrstile v kavarni Grand hotela Union, nato pa še v drugih zgodovinsko zanimivih lokacijah, kar je tudi eno od vodil zasnove tovrstnih dogodkov.

O pomenu dražb s podpisom Antike Carniole in Antikvariata Glavan pa je muzejski svetnik Andrej Smrekar zapisal, da so te bile od začetka drugačne zaradi svojega "daljnosežnega namena in trmoglavosti organizatorjev." Javne dražbe pa so pomemben pokazatelj dejanske vrednosti oziroma tržne vrednosti predmetov.

Preberite še: