Bodo sliko za sto tisoč evrov prodali v Ljubljani?

Maja letos so v galeriji Ex Arte začeli prodajati študijo znamenite slike Kofetarica. Najprej je bila razstavljena v koprski podružnici galerije, kjer je zanjo vladalo veliko zanimanje. "Ljudje so prvi teden stali v vrsti, da bi jo videli. V tridesetih letih se je prvič zgodilo, da smo morali postopoma spuščati ljudi v trgovino, ker je bil takšen naval," nam je takrat povedal Boris Žbona, lastnik galerije Ex Arte.

Od ponedeljka bo slika na ogled na Židovski ulici v Ljubljani. "Zanimivo bo videti, kaj bo o sliki rekla prestolnica," pravi Žbona, ki nam je povedal tudi, da bodo zaradi slike poostrili varnostne ukrepe. "Uvedli bomo podobne ukrepe kot v zlatarnah, v galerijo pa bomo spuščali le po eno osebo naenkrat," pravi Žbona.

Študijo ocenjujejo na sto tisoč evrov, zanjo pa so prejeli več ponudb, med drugim tudi ponudbo za 70 tisoč evrov, a je lastnik ni sprejel. Kot nam je povedal Žbona, se je lastnik odločil, da sliko proda samo zasebnim zbiralcem, ne pa tudi podjetjem.





Več o znameniti sliki Kofetarica, ki visi v Narodni galeriji v Ljubljani, lahko preberete v članku Slikarji pogosto slikajo študije nekega motiva. Preden naslikajo "glavno" sliko, s študijami preizkušajo različne tehnike, zorne kote in preostale podrobnosti. Za Kofetarico je umetnica naslikala več študij. Študija, o kateri pišemo, je, tako kot Kofetarica, nastala leta 1888.Več o znameniti sliki Kofetarica, ki visi v Narodni galeriji v Ljubljani, lahko preberete v članku Na trgu sta se pojavili "izgubljeni" sliki Ivane Kobilce

Sliki Ivane Kobilce: Deklica z avbo in Motiv z Barja, ki do zdaj ni bil zaveden v nobeni literaturi. Foto: Ex Arte

Pojavile so se nove slike Ivane Kobilce

Po objavi novice, da je naprodaj študija Kofetarice, se je na galerijo, kjer sliko prodajajo, obrnilo več lastnikov njenih slik. Tako sta v galerijo najprej prišli njeni sliki Deklica z avbo, pri kateri je bilo v publikacijah Narodne galerije do zdaj navedeno, da je nahajališče slike neznano, in manjša slika Motiv z Barja, ki do zdaj ni bila navedena v nobeni literaturi.

Pozneje so v galeriji pridobili še štiri njene slike, za katere se ni vedelo, kje so, med drugim študijo za oltarno sliko Združitev cerkva v cerkvi sv. Cirila in Metoda v Sarajevu in študijo Kristusa v isti cerkvi. Vrednosti teh slik se gibljejo od dobrih deset tisoč do več kot 30 tisoč evrov, zanje pa je veliko zanimanje. Tri so že prodali, ena pa je postopku prodaje.

Slika Poletje velja za eno najbolj priljubljenih Kobilčinih del. Foto: Narodna galerija Najuspešnejša slovenska umetnica



Ivana Kobilca se je rodila leta 1861 in živela do leta 1926. Kot so zapisali na spletnih straneh



Večkrat je razstavljala na uglednem pariškem Salonu in postala pridružena članica francoskega nacionalnega društva lepih umetnosti. Večino časa je živela v evropskih prestolnicah, na Dunaju, v Münchnu, Parizu, Sarajevu in Berlinu. V Ljubljano se je vrnila šele ob izbruhu prve svetovne vojne, so zapisali.



"Po münchenski fazi, ko je v njenih slikah prevladoval zamolkel, rjavkast kolorit, je v Parizu slikala v vijoličastih, modrih in zelenih tonih, pozneje, med bivanjem v Berlinu, pa tudi v belih. Njen opus zaznamujejo upodobitve družinskih članov in otrok, portreti predstavnikov zlasti ljubljanske meščanske družbe, žanr in predvsem rože," so še zapisali. Ivana Kobilca se je rodila leta 1861 in živela do leta 1926. Kot so zapisali na spletnih straneh Narodne galerije , Kobilca velja za najuspešnejšo slovensko umetnico. Kot edina ženska je bila upodobljena na slovenskem tolarju, in sicer na bankovcu za pet tisoč tolarjev.Večkrat je razstavljala na uglednem pariškem Salonu in postala pridružena članica francoskega nacionalnega društva lepih umetnosti. Večino časa je živela v evropskih prestolnicah, na Dunaju, v Münchnu, Parizu, Sarajevu in Berlinu. V Ljubljano se je vrnila šele ob izbruhu prve svetovne vojne, so zapisali."Po münchenski fazi, ko je v njenih slikah prevladoval zamolkel, rjavkast kolorit, je v Parizu slikala v vijoličastih, modrih in zelenih tonih, pozneje, med bivanjem v Berlinu, pa tudi v belih. Njen opus zaznamujejo upodobitve družinskih članov in otrok, portreti predstavnikov zlasti ljubljanske meščanske družbe, žanr in predvsem rože," so še zapisali.

O slikah Ivane Kobilce so avgusta poročali tudi v oddaji Planet 18. Poglejte spodnji posnetek:

Preberite še: