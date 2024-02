Najden domnevno zadnji kip kiparja Ivana Zajca Poljub

Ivan Zajec (1869–1952) se je v slovenska srca vpisal s spomenikom Franceta Prešerna na Prešernovem trgu v Ljubljani. V Narodni galeriji je še do 11. februarja na ogled pregledna razstava Zajčevih del, ki jo spremlja katalog avtorice Mateje Breščak.

Katalog se izčrpno posveča do zdaj še neraziskanemu Zajčevemu delu. Eden izmed izpostavljenih kipov je kip z naslovom Poljub. Poljub predstavlja žensko in moškega v objemu in poljubu, upodobitev izžareva intimnost, čutnost, strast in erotičnost ter izžareva ljubezen in čuječnost, so zapisali v Galeriji Novak.

Poljub je Zajec v različnih variacijah upodabljal skozi vso svojo ustvarjalno pot. Foto: Fran Vesel

Poljub je Zajec v različnih variacijah upodabljal skozi vso svojo ustvarjalno pot. Motiv poljuba je vključil v relief Prešernovega spomenika in motiv poljuba je bil, kot zapiše Breščak, tudi njegovo zadnje, nedokončano delo.

Na Prešernov dan bo Poljub na ogled v Galeriji Novak

O Zajčevem zadnjem kipu Poljub je kiparjeva žena v svojem dnevniku, hranjenem v Zajčevi zapuščini v Narodni galeriji, zapisala: "52 (leta 1952) v januarju ni mogel dovršiti kipa 'Poljub', sredi dela je odložil leseno modelirko v zemljo nedovršenega kipa. Bolezen ga je trdo priklenila na bolniško posteljo." Breščak domneva, da gre za kip, ki je v katalogu zaveden pod številko 299.

Kot so še zapisali v Galeriji Novak, so poleg skice Poljuba in domnevno zadnjega Poljuba znani še trije kipi Poljuba, vsak v svoji variaciji motiva. Prav "zadnji" Poljub v glini je po merah največji med vsemi in meri v višino dobrih 52 centimetrov.

Kip Poljub, ki navdušuje s svojo motiviko v čutni realistični upodobitvi, bo na Prešernov dan na ogled v Galeriji Novak na Jurčičevem trgu 2 v Ljubljani.