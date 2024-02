Kam na kulturni dan? Oglejte si Zajca in Kobilco ter prisluhnite nagrajencem

Na slovenski kulturni praznik bodo v Sloveniji potekale številne kulturne prireditve, osrednja prireditev bo pred Prešernovo rojstno hišo v Vrbi. V Kranju bo potekal tradicionalni Prešernov semenj, v Ljubljani bo na Prešernovem trgu tradicionalni recital Prešernove poezije, ki ga pripravlja Združenje dramskih umetnikov Slovenije, ob isti uri tudi v Novi Gorici in Mariboru. V muzejih po vsej Sloveniji si bo mogoče brezplačno ogledati stalne in občasne razstave.

Ob tradicionalnih dogodkih in brezplačnem ogledu razstav si bo mogoče na letošnji kulturni dan v Ljubljani ogledati tudi dve nedavno najdeni deli, ki naj bi ju podpisala slavna slovenska umetnika. V galeriji Novak bodo na ogled postavili kip Poljub, domnevno zadnje delo kiparja Ivana Zajca, avtorja Prešernovega kipa na Prešernovem trgu v Ljubljani.

V galeriji Kos pa bo med 13. in 19. uro na ogled slika, ki naj bi jo naslikala Ivana Kobilca. Do zdaj neznano delo slikarke si bo mogoče pobliže ogledati v okolju, kjer je izkušnja nedvomno drugačna kot v muzeju.

Prešernovo gledališče v Kranju ob 18. uri vabi na tradicionalno srečanje s Prešernovimi nagrajenci. Pesnici in prevajalki Eriki Vouk, ki se sicer zaradi bolezni dogodkov ne more udeležiti, pa se bodo poklonili tudi v domačem Mariboru, najprej z odprtjem razstave Valovanje v Univerzitetni knjižnici Maribor in nato še z literarno-glasbenim recitalom v SNG Maribor.

Na Goriškem se na kulturni dan začenja odštevanje do 8. februarja 2025, leta evropske prestolnice kulture. Ob tej priložnosti bodo partnerji GO! 2025 odprli svoje ateljeje, studie in odre za javnost ter predstavili projekte, ki že nastajajo in jih bodo naslednje leto izvedli pod žarometi evropske prestolnice kulture.

V Cankarjevem domu si bo mogoče opoldne ob komentiranem vodenju ogledati odmevno razstavo Slovenski punk in fotografija s kustosinjo razstave Marino Gržinić ter sodelujočimi avtorji, ob 19. uri pa prirejajo literarni večer Za Prešernom, na katerem bodo svoja dela brali nove članice in člana Društva slovenskih pisateljev Irena Androjna, Barbara Gregorič Gorenc, Mirt Komel in Darinka Kozinc.