Bliža se naš največji kulturni praznik, ki ga letos praznujemo na soboto. Če še ne veste, kako bi ga popestrili, smo preverili, kam se lahko odpravite in katere dogodke obiščete. Poleg dneva odprtih vrat, ko muzeji, galerije in druge kulturne ustanove omogočajo brezplačen obisk, bodo kulturno dejavni tudi številni slovenski in tuji glasbeniki. Izpostavljamo dvodnevni koncert skupine Laibach v Kinu Šiška in gostovanje svetovno priznanega čelista Luka Šulića v Cankarjevem domu.

Dogodkov, primernih za mlade ali mlade po srcu, ki si želijo dobre zabave in druženja, ta konec tedna ne bo manjkalo.

Laibach na turneji po Evropi

Še pred osmim februarjem, ko obeležujemo smrt največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, bo z dogodki napolnjen tudi zadnji delovni dan tega tedna. V Areni Campus Sava na Ptuju, ki se bo za en mesec spremenila v karnevalsko dvorano, se začenja letošnje kurentovanje. Festivalsko dogajanje bo začela sarajevska skupina Dubioza Kolektiv, na odru pa se jim bo pridružil tudi mariborski raper Emkej.

V Mursko Soboto medtem prihajajo hrvaški pevec Tomislav Bralić in klapa Intrade, v Kinu Šiška pa bo kar dva dni zapored gostovala skupina Laibach, ki se mudi na evropski turneji Opus Dei Revisited. Tako petkov kot sobotni koncert sta že razprodana.

Legendarni Laibach na slovenskih odrih zaključujejo evropsko turnejo Opus Dei Revisited z več kot 50 koncerti. Foto: Mediaspeed

Vrata na široko odpirajo muzeji, galerije in druge kulturne ustanove

Tako kot že vrsto let tudi letos na največji slovenski kulturni praznik vrata na široko in brezplačno odpirajo muzeji, galerije in druge kulturne ustanove. Med drugim lahko brezplačno obiščete narodni muzej, Ljubljanski grad, Slovenski etnografski muzej, Sinagogo Maribor, mariborsko umetnostno galerijo, Žičko kartuzijo in še marsikatere druge institucije.

Na praznični dan se v prestolnici začenja tudi večtedenska prireditev LUV fest, ki združuje ljubezen, umetnost in "vandranje". Potekala bo do 12. marca, ko se ženijo ptički. V sklopu festivala, ki je namenjen vsem generacijam, lahko obiščete raznovrstne delavnice tako za samske kot za pare, pogovorne večere, plesne tečaje, vodene oglede in še marsikaj.

Ljubitelji glasbe se lahko odpravite tudi na katerega od koncertov. Med vidnejšimi je zagotovo prihod nekdanjega člana zasedbe 2CELLOS Luke Šulića v Cankarjev dom, kjer bo slovenskemu občinstvu prvič predstavil nov umetniški projekt (album), s katerim se je vrnil k svojim kompozicijskim koreninam. V Kostanjevico na Krki medtem prihaja Ines Erbus, v Borovnico Trio Vivere, na priljubljenem koroškem smučišču Kope pa bodo gostili skupino Mambo Kings. Zabavali se bodo tudi na Krvavcu, kamor tokrat prihaja Dejan Vunjak.

Prešernova rojstna hiša v Vrbi je zaradi prenove trenutno zaprta. Foto: STA

Namesto kuhanja sobotnega kosila se lahko zapeljete v Novo Gorico, kjer se bo ob odprtju EKP 2025 odvijal edinstven kulinarični dogodek Okusi brez meja. Vaše brbončice bodo razvajali kuharski mojstri, vinarji in pivovarji, ponudba pa bo predvsem lokalno obarvana. Poskusili boste lahko joto s klobaso, vampe s polento ali sveže testenine, dan pa bo zaznamovala tudi nova kulinarična specialiteta goriški njok.

Za nedeljsko dogajanje pa bosta poskrbela Gregor Ravnik, ki v Sežani pripravlja ekskluzivni valentinov koncert, in skupina Niet, ki bo v sklopu slovenske turneje V bližini ljudi gostovala v Velenju.

Goriški njoki bodo na voljo v različnih kulinaričnih kombinacijah, na primer s paradižnikovo omako ali divjačinskim golažem. Foto: STA/Restavracija Termika

Spodbujajte slovenske športnike

Če kultura ni vaše področje, pa lahko obiščete tudi katerega od športnih dogodkov in navijate za naše junake. V Črnučah se začenja Ljubljana European Open, tekmovanje svetovnega pokala v judu, na katerega je prijavljenih 455 tekmovalcev in tekmovalk iz 32 držav. Na delu bomo videli najboljše judoiste iz sveta in Slovenije, med drugim olimpijko Kajo Kajzer, zaradi kondicijskih priprav pa ne bo olimpijske prvakinje Andreje Leški.

Do torka si lahko na Mariborskem Pohorju ogledate tudi katero od tekem svetovnega prvenstva v alpskem smučanju za invalide. Prirejajo več disciplin, med drugim smuk, super G, slalom in veleslalom. Prireditev bo pritegnila najboljše paraalpske smučarje z vsega sveta, ki bodo s svojo izjemno tehniko in vztrajnostjo navdušili obiskovalce.

Posebej pod drobnogledom bo olimpijka Kaja Kajzer, ki je zamenjala kategorijo in zdaj nastopa do 63 kg. Foto: Ana Kovač

Na voljo je pester seznam dogodkov, s katerimi si boste lahko popestrili konec tedna. Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

