Na odprtju EPK tudi goriški njok

Na odprtju EPK 2025 v Novi Gorici bodo obiskovalci lahko na stojnicah poskusili tudi goriške njoke, novo kulinarično specialiteto, s katero želijo gostinci na Goriškem obuditi tradicionalne jedi tega območja. Sestavine in lastnosti goriških krompirjevih njokov so natančno določene, sestavina, ki jim daje poseben okus, pa je žajbelj.

Goriški njok je predpremiero doživel prejšnji teden na GastExpo v Ljubljani, ki je potekal sočasno s sejmom Alpe-Adria, na odprtju EPK pa ga bo na stojnicah ponudilo več gostincev. Nekatere gostilne v regiji ga že imajo v stalni ponudbi, je povedal Aleksander Mladovan, podpredsednik sekcije gostincev pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica in lastnik gostilne Termika - Hiša goriških njokov iz Ozeljana.

Ponudniki goriškega njoka morajo strogo slediti predpisani recepturi; glavne sestavine so moka, krompir, maslo, jajca in žajbelj, določena je tudi debelina in dolžina njoka. Na voljo bo v različnih kulinaričnih kombinacijah, na primer s paradižnikovo omako ali divjačinskim golažem. Po odprtju EPK je pričakovati, da ga bo v svojo ponudbo vključilo še več gostincev.

Jeseni v promocijo goriškega radiča

V območni obrtno-podjetniški zbornici razmišljajo tudi, da bi jeseni zagnali bolj intenzivno promocijo avtohtonega goriškega radiča, ki uspeva na prodnati zemlji ob reki Soči. Znan je tudi kot goriška roža, med Solkanci pa kot sukenski regut.

Kulinarična ponudba Goriške za sladkosnede je bogatejša za piškote z okusom vrtnice Biškotična, ki jih je ta teden predstavil Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Ime peciva je zlepljenka narečno poslovenjene italijanske besede za piškot – biškot in besede gospodična, s katero želijo opozoriti na plemiško dediščino francoske dinastije Burbonov.

Gre za francosko vladarsko rodbino, katere zadnji pripadniki, tudi zadnji francoski kralj, so pokopani v Kostanjevici nad Novo Gorico. Na vrtu samostana Kostanjevica imajo bogato zasajene vrtnice, ki se po francoski rodbini imenujejo burbonke. Vrtnica je tudi simbol Nove Gorice.

