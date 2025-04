Pohod prijateljstva bo čez dobra dva tedna v eno povezal Novo Gorico in Gorico

Foto: GO! 2025

Edinstveni Pohod prijateljstva s sloganom 2 mesti, 1 srce bo tretje leto simbolično povezal Novo Gorico in Gorico. Letos nadgrajen z dodatnimi športi v Brezmejni pohod prijateljstva bo v četrtek, 1. maja, od 8. ure na Trgu Evrope ponovno obudil tradicijo legendarnega pohoda iz 70. in 80. let. Takrat je na tisoče ljudi enkrat letno prečkalo mejo brez preverjanja. Danes mesti skupaj gradita prihodnost, pohod pa ostaja simbol povezovanja, zdravega načina življenja in skupnosti. Udeleženci se lahko prijavijo na 7, 12 ali 16 kilometrov dolgo traso in uživajo v bogatem programu. Udeležba je brezplačna, prijave pa organizatorji od danes zbirajo prek spletnega obrazca na naslovu www.go-borderless.eu.

Sodelovala bodo še druga športna društva z obeh strani meje, simbolično pa ga bodo odprli župani Nove Gorice, Gorice in Celovca. Pohod bodo organizatorji nadgradili z različnimi kulturnimi intervencijami in celodnevnim glasbenim dogajanjem.

Brezmejna zabava 2.0

Brezmejna zabava se bo isti dan z otvoritveno slovesnostjo začela ob 16. uri. Predstavila se bo elektronska glasba brezmejnega območja Alpe-Adria z glasbenim pregledom različnih generacij. Glavna zvezda bo avstrijski elektronski duo Klangkarussell, znan po številnih uspešnicah, ki je februarja letos izdal svoj novi singel Afterglow, njegov prvenec pa je leta 2015 Evropska komisija razglasila za prejemnika evropske nagrade EBBA (European Border Breakers). Pridružili se mu bodo še italijanski didžej in producent Spiller (IT), avtor legendarne skladbe Groovejet, slovensko-hrvaški duo Vanillaz (SI/HR), Tim Urbanya (SI), Roli (SI) in mladi talentirani didžeji.

Glavna zvezda bo avstrijski elektronski duo Klangkarussell. Foto: Bella Lieberberg / GO! 2025

Virtualno somestje

Prav tako 1. maja bo tudi odprtje intermedijske instalacije uradnega programa EPK Prehajanja/Crossings v produkciji zavoda BridA na Bevkovem trgu. S pomočjo tehnologije virtualne resničnosti in svetlobnih učinkov se v interakciji z arhitekturo gradi povsem novo somestje. Projekt poudarja prehajanje meja in brezmejnost ter ustvarja novo družbeno realnost med fizičnim in virtualnim svetom. Avtorji projekta, združeni v zavod BridA, so s festivalom R.o.R. v središče Nove Gorice že prinesli Luno in Mars.

www.go-borderless.eu in spletni strani projekta EPK www.go2025.eu. Program Pohoda prijateljstva združuje tako uradni program evropske prestolnice kulture z večjim kulturno-turističnim potencialom Ustavimo mesto! (ang. Stop the city!) kot tudi spremljevalne programe Sklada za male projekte GO! 2025, ki ga financira program Interreg Italia-Slovenija, upravlja pa EZTS GO. Organizira ga Javni zavod GO! 2025 s partnerji (Mestna občina Nova Gorica, Občina Gorica, EZTS GO, Zavod za šport Nova Gorica). Več informacij o EPK najdete na spletni strani dogodkain spletni strani projekta EPK

Obiskovalci v času prireditve lahko brezplačno parkirajo na parkirišču Supernove Mercator (Prvomajska ulica 35, Nova Gorica) in začasnem parkirišču v Solkanu (Cesta IX. korpusa 106, Nova Gorica), kjer lahko parkirajo tudi avtodomi.

Evropska prestolnica kulture GO! 2025 je projekt Evropske unije. Poslanstvo Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je preseganje meja, tako fizičnih kot mentalnih, kar se odraža v sloganu GO! Borderless. Projekt se osredotoča na povezovanje Nove Gorice in Gorice, dveh mest z različnimi zgodovinskimi in kulturnimi ozadji, z namenom okrepiti sodelovanje med njima ter spodbujati čezmejno življenje in upravljanje. Program kulturnih in umetniških dogodkov je sredstvo za doseganje teh ciljev, pri čemer si prizadevajo za vrhunsko kakovost in preseganje običajnega. V okviru EPK smo tik pred prvim vrhuncem Pohod za Evropo (1.–10. maj), potem pa sledita še dva, in sicer kulinarični festival Okusi brez meja (26.–28. september) in razsvetljena zaključna slovesnost (1.–5. december).

