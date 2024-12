5. december je mednarodni dan prostovoljstva, ob tej priložnosti pa so v Novi Gorici predstavili projekt Borderless Heroes – Brezmejni junaki, celostno rešitev za prostovoljstvo v okviru Evropske prestolnice kulture, ki bo prihodnje leto povezala Novo Gorico in Gorico.

Prostovoljstvo v kulturi je več kot le pomoč

V kulturi prostovoljci niso le pomočniki, ampak so tisti, ki obiskovalcem omogočajo boljšo izkušnjo in postanejo obraz dogodkov. Izkušnje preteklih Evropskih prestolnic kulture dokazujejo, da prostovoljci postanejo ambasadorji projekta, kar pričakujejo tudi v okviru GO! 2025, so poudarili nosilci projekta.

Kako sodelovati?

Za čim lažje povezovanje ljudi, ki nudijo pomoč, in tistih, ki jo potrebujejo, so vzpostavili spletno platformo, kjer se je mogoče registrirati kot prostovoljec, prijavijo pa se lahko tudi organizacije, ki potrebujejo pomoč prostovoljcev.

Pobudniki projekta Borderless Heroes – Brezmejni junaki so ob tem poudarili, da biti prostovoljec pomeni doživeti edinstveno pustolovščino, pridobiti nova znanja, širiti svojo socialno mrežo in imeti vpogled v zakulisje Evropske prestolnice kulture 2025, osrednjega kulturnega dogodka prihodnjega leta.