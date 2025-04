Razstava Andyja Warhola v Gorici razburila s slabo slovenščino

Razstava Beyond Borders, ki v sklopu Evropske prestolnice kulture (EPK) v goriški palači Attems Petzenstein na ogled postavlja dela Andyja Warhola, je spodbudila razpravo o rabi strojnega orodja pri prevajanju in lektoriranju. Vrstijo se namreč opozorila, da so prevodi v slovenščino zelo slabi in da so si pri njih pomagali s strojnimi orodji.

Kot je povedala predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev Tanja Petrič, v društvu zagovarjajo odgovorno rabo strojnih prevajalnikov. Razumejo jih kot orodje, ki ga mora nadzorovati in usmerjati profesionalec s področja prevajanja, lektoriranja oziroma drugih jezikovnih poklicev, ne zgolj nekdo, ki razume tako izvirni kot ciljni jezik.

"Verjamemo, da je to edini način, s katerim so besedila prevedena kakovostno, razumljivo in zanesljivo," je dejala Petrič. To je še toliko pomembnejše, ko gre za večje projekte, kot je EPK. Prav jezik pri tem projektu predstavlja pomemben element v simbolnem smislu, saj gre za projekt na obmejnem območju, je opozorila.

"Fiasko, ki daje črn madež povezovanju, spoštovanju in obmejnemu sodelovanju"

Na slabo prevedene zapise na omenjeni razstavi so se odzvali tudi v Lektorskem društvu Slovenije. Tajnik društva Rok Dovjak je dejal, da so zaradi ponesrečenih prevodov zgroženi. Čeprav so se organizatorji odločili za rabo umetne inteligence, bi moral rezultat na koncu kljub temu pregledati strokovnjak, je opozoril.

Dovjak je izrazil veliko obžalovanje, da se je nekaj takega zgodilo na takšni razstavi v sklopu takšne prireditve. "Za nas v društvu je to fiasko, ki daje črn madež povezovanju, spoštovanju in obmejnemu sodelovanju", je dejal. Po njegovi oceni je bil slovenski jezik s tem potisnjen v kot.

Na občnem zboru lektorskega društva so po Dovjakovih besedah nedavno govorili prav o rabi umetne inteligence. "Tudi lektorji se vse bolj zavedamo težav in pasti pri delu s spletnimi orodji umetne inteligence," je dejal.

Po občnem zboru so v sklopu priporočenih lektorskih cen, objavljenih na spletni strani, dodali zapis, da cene veljajo le za dela, ki jih v celoti pregleda lektor. Vse pogosteje se namreč dogaja, da prevajalci in lektorji dobijo besedilo, za katerega naročnik želi, da se ga zgolj uredi, ne pa nujno prevede ali lektorira. Pojavljajo se tudi primeri, ko posamezniki besedila lektorirajo s pomočjo umetne inteligence, je pojasnil Dovjak.

Zavod GO! 2025 pri organizaciji razstave ni sodeloval

Razstava Beyond Borders z deli Andyja Warhola bo v Gorici na ogled še do 4. maja. Dogodek sodi v del programa Evropske prestolnice kulture, a so v zavodu GO! 2025 za Primorske novice povedali, da pri organizaciji niso sodelovali, saj je razstavo v celoti pripravila dežela Furlanija - Julijska krajina.

Z deželnega zavoda za kulturno dediščino Furlanije - Julijske krajine še niso odgovoril na vprašanja, ki jih je v zvezi s kritikami neustreznih prevodov nanj naslovila STA.

