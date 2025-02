Znani slovenski vinar: Meja je samo mit, ljudje smo pa iz Goriškega #reportaža

"Ljudje se že zbirajo. In čutijo se čustva, da je ta meja med državama politični mit in da se meja lomi. Da se briše," pogovor o pomembnosti Evropske prestolnice kulture (EPK) ne samo za Novo Gorico – Gorico, temveč za celotno regijo, začne Matjaž iz priznane slovenske vinarske družine Ščurek iz Brd. Sogovornik poudari, da meje, ki jih riše politika, ne bodo upehale ljudi iz obeh držav pri povezovanju. "Danes je res lep dan. Pomemben dan. Upam pa tudi, da bomo znali izkoristiti to možnost, da ljudje pokažemo, da je meja samo mit, ljudje smo pa iz Goriškega," zaključi sogovornik.

"Nadejam se veliko lepih dogodkov. Veliko miru v tem delu naše domovine in čezmejnosti. Si pa tudi obetam, da ko bo šlo to mimo, da nam bo pustilo določene sadove in da bomo le-te lahko prenesli naprej. Našim zanamcem," o pričakovanjih o EPK pove Miran iz Brja, naselja, ki se nahaja na vzpetini Vipavskih gričev.

"Mislim, da je to ena velika priložnost za povezovanje in prijateljstva," na vprašanje, kaj pričakuje od EPK, odgovori Milena iz Šempetra pri Gorici, ki je danes na ulicah Nove Gorice vodila enega izmed številnih pevskih zborov. "In seveda bo sodelovanje med Slovenci in Italijani trajalo tudi po koncu EPK. Trdno sem prepričana da bo," še doda Milena.

"Imam namen prihajati v Novo Gorico skozi celotno leto tudi z gosti," na vprašanje, ali se bo udeležil tudi drugih dogodkov v okviru EPK, odgovori Boris iz Ljubljane, ki se v slovenski prestolnici med drugim ukvarja tudi s turizmom. "Gosti mene vedno sprašujejo, kam naj gredo, katere kraje naj obiščejo v Sloveniji. Moj letošnji projekt bo, da jih odpeljem v Novo Gorico in Gorico," še doda Boris.

Povorka prispela do Nove Gorice in spisala zgodovino



Čezmejna povorka, prvi del odprtja EPK, se je ob 15.20 s kulturnim programom zaključila na Bevkovem trgu. Novogoriški župan Samo Turel je v nagovoru izpostavil pomembnost povezovanja in miru v času konfliktov in vojn, goriški župan Rodolfo Ziberna pa je dejal, da se je danes pisala zgodovina.

Povorka plesalcev, tolkalcev, folkloristov, godbenikov in pustnih maškar je ob 14. uri na nekdanjem mejnem prehodu Erjavčeva predala štafeto slovenskim športnim in kulturno-umetniškim skupinam. Ob tem so čez mejo simbolično zakotalili kroglo Sfera italijanskega umetnika Michelangela Pistoletta. Slednje je pospremila posebna točka plesalk na svili iz kluba Aerial Circus.

Na slovenski strani so povorko sestavljali tolkalci, godbeniki, pevski zbori, kotalkarice, rolkarji in plesalci, višje na Erjavčevi cesti so se jim pridružile mažoretke, cirkuški artisti, klovni in akrobati ter navijačice. Pri stavbi Krajevne skupnosti Nova Gorica so se jim pridružile še štiri folklorne skupine, dve slovenski, srbska in makedonska, na stopnicah Eda centra pa so nato združeni zapeli pevski zbori Goriške s približno 200 pevci.

Parado so malo naprej pričakali združeni slovenski in italijanski pihalni orkestri, ki so povorko pospremili do Bevkovega trga, kjer se je z govoroma obeh županov, nastopom cirkusantov in pesmijo Gorica je na mapi tudi končala.

Čezmejno parado je na slovenski strani spremljala množica več tisoč obiskovalcev, ki je skupaj z nastopajočimi prehodila pot od nekdanjega mejnega prehoda na Erjavčevi ulici do Bevkovega trga.