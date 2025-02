Golob ob 8. februarju: Prešernova Zdravljica ostaja večna spodbuda k strpnosti in sožitju

Predsednik vlade Robert Golob je v poslanici ob slovenskem kulturnem prazniku zapisal, da je Slovenija ena redkih držav na svetu, ki je kulturi namenila državni praznik. Tako Prešernova Zdravljica kot Evropska prestolnica kulture, ki se danes začenja v Novi Gorici in Gorici, sledita idejam strpnosti, sožitja, miru in sodelovanja, meni Golob.

"Danes se spominjamo velikana slovenske poezije, Franceta Prešerna, in s tem praznujemo temeljne vrednote, ki so nas skozi zgodovino oblikovale – in nas povezujejo tudi danes. Prešernova dela so odraz identitete slovenskega naroda in njegovega mesta v evropski kulturi. Njegova Zdravljica, ki odmeva kot himna miru in povezovanja med narodi, ostaja večna spodbuda k strpnosti in sožitju," je zapisal Golob.

In še: "Posebno simboliko današnjemu prazniku podeljuje dejstvo, da prav danes, na slovenski kulturni praznik, uradni začetek svojega veličastnega leta doživlja Evropska prestolnica kulture v Novi Gorici in Gorici. Ta projekt je prvi v zgodovini, ki presega državne meje in združuje mesti iz dveh držav v enotno kulturno srce Evrope. To je dokaz, da kultura ne pozna meja, ampak jih presega, briše ter s tem gradi mostove."

"Meje zdaj združujejo"

Kot meni Golob, sta Nova Gorica in Gorica danes simbol povezovanja, miru in sodelovanja, ki ga v sodobnem svetu tako zelo potrebujemo. "Kar je bilo nekoč ločeno, je danes združeno. Meje, ki so razdvajale, zdaj združujejo in ustvarjajo novo skupno zgodbo. Evropska prestolnica kulture je spodbujevalec tega procesa, skupni prostor – streha, pod katero se snujejo ideje in vizije, ki bodo pustile trajni pečat na evropskem zemljevidu."

Golob je svoj zapis ob prazniku sklenil z besedami, da je kultura duša naroda in hkrati gibalo napredka. "Prav v kulturi najdemo navdih, ki nas vodi naprej, ki nam omogoča, da razumemo svojo preteklost in si upamo sanjati o prihodnosti. Današnji dan naj bo opomnik, da je kultura temelj naše družbe, da nas bogati in povezuje."