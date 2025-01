Uvodni nagovor na dogodku bo imela ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, slavnostna govornika pa bosta premier Robert Golob in vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše.

Za obnovo dobrih 61 milijonov

Obnova novogoriške železniške postaje, ki se je začela februarja lani, je sicer del obsežnih naložb države v železniško infrastrukturo. Vrednost celotne investicije je 61,7 milijona evrov, od tega je 43 milijonov evrov povratnih evropskih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

Po prenovi bo v Novi Gorici le še postaja za potniški promet, medtem ko se postajališče za tovorni promet seli. Uredili so tudi okoliško degradirano območje. Posodobitev bo prispevala h kakovostnejšemu železniškemu potniškemu prometu, so sporočili iz kabineta predsednika vlade, kjer pričakujejo tudi pozitiven vpliv na lokalno gospodarstvo, trajnostni razvoj in zmanjšanje okoljskega vpliva.

Železniška postaja, zgrajena leta 1906, je bila eden od redkih objektov v Gorici, ki po drugi svetovni vojni niso pripadli sosednji Italiji, ampak je ostala na slovenski strani meje, kjer so po vojni zgradili Novo Gorico.



Območje postaje je bilo v prvi in drugi svetovni vojni tarča bombardiranj. Med tokratno obnovo so tako delavci naleteli na več bomb, ki pa so jih pirotehniki uspešno odstranili.



Prav ob novogoriški železniški postaji bo 8. februarja vrhunec uradnega odprtja EPK s slovesnostjo na tamkajšnjem na Trgu Evrope, ki leži delno v Sloveniji, delno pa v Italiji.