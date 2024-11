Sindikat kulturnih ustvarjalcev pozval upravo RTVS k odstopu, uprava očitke zavrača

Uprava RTV Slovenija v odgovoru sindikatu kulturnih in umetniških ustvarjalcev v zavodu, ki jo zaradi neuveljavitve novega plačnega sistema poziva k odstopu, pojasnjuje, da se o kolektivnih pogodbah za javni sektor na zavodu in za poklicne novinarje še ni mogoče dogovarjati. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti namreč še ni podpisana.

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je v petkovem dopisu ocenil, da je "popolna neodzivnost in ignoranca uprave RTVS do odprave plačnih nesorazmerij na RTVS in pogajanj za prehod v novi plačni sistem ter uveljavitve pravice do odklopa evidentna diskriminacija zaposlenih na RTVS v primerjavi z drugimi javnimi uslužbenci v javnem sektorju".

Uprava očitke zavrača

Kot je navedla v ponedeljkovem odgovoru, se zaveda, da bo malo časa za uveljavitev zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, ki naj bi začel veljati že 1. januarja. Glede na to ima reden dialog z vsemi tremi reprezentativnimi sindikati na zavodu in redne mesečne sestanke, je poudarila. Skupni sestanek z vsemi tremi sindikati hkrati je bil po njenih besedah 2. septembra, ločeni sestanek s sindikatom pa 9. oktobra. "Na naslednji sestanek smo vas povabili v sredo, 13. novembra, ob 11. uri," je zapisala.

Pogajanja o skupnih temeljih sistema plač za javni sektor in o kolektivnih pogodbah za negospodarsko dejavnost, kulturo ter javni sektor po njenem opozorilu potekajo med sindikati in vlado, medtem ko vodstvo RTVS pri njih ne sodeluje. Uprava je sindikate sicer redno pozivala, naj jo obveščajo o poteku pogajanj, gradivih in osnutkih dogovorov, so izpostavili. "Na sestankih smo se z vsemi sindikati jasno dogovorili, da bomo nadaljevali pogajanja, takoj ko bomo imeli dodatne nove informacije," so zapisali.

Po pojasnilih uprave so v omenjenem zakonu delovna mesta v kulturi uvrščena v četrti plačni steber. Do zdaj so bila orientacijska delovna mesta, ki so bila osnova za določanje plač ostalih delovnih mest, določena v kolektivni pogodbi za javni sektor. Novi zakon pa nalaga, da bodo določena v kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti. Šele ko bo ta podpisana, bo mogoče narediti naslednji korak, se torej dogovarjati o kolektivnih pogodbah za javni sektor RTVS in za poklicne novinarje, so pojasnili.

Kolektivne pogodbe bodo primerljive

Ob tem so zagotovili, da bodo z reprezentativni sindikati sklepali kolektivno pogodbo in uvrščali delovna mesta v plačne razrede tako, kot navaja omenjeni zakon, torej "primerljivo glede na uvrstitev drugih delovnih mest v tem plačnem stebru". Dokler pa pogajanja o plačnem stebru niso končana in ni sklenjena kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti, po njihovih besedah ni mogoče sklepati nadaljnjih kolektivnih pogodb in s tem tudi ne kolektivne pogodbe za javni sektor RTVS.

Hkrati se je uprava dotaknila očitka, povezanega s pravico do odklopa. Zagotovila je, da je sindikat obvestila, da je treba najprej počakati na sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki je bil parafiran 8. novembra. Šele nato bo lahko to opredelila znotraj zavoda. "Zaposleni glede pravice do odklopa ne bodo prikrajšani, ta pravica bo uveljavljena skladno z zakonom," je zagotovila.