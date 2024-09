Radiotelevizija Slovenija (RTVS) je od januarja do avgusta beležila nekaj nad 97,7 milijona evrov prihodkov in nekaj nad 98,9 milijona evrov odhodkov. Odhodkov je bilo tako nekaj nad 1,1 milijona več kot prihodkov, je na današnji seji sveta RTVS dejala predsednica uprave Natalija Gorščak, ki je predstavila poročilo o poslovanju v omenjenem obdobju.

Leto želijo po besedah Gorščak skleniti z izravnanimi prihodki in odhodki, zavod pa konec avgusta ni bil zadolžen, izhaja iz poročila, s katerim se je svet seznanil na današnji seji.

Gledalce pritegnili športni in rekreativni dogodki

V nadaljevanju so se seznanili s poročilom o realizaciji programsko-produkcijskega načrta v prvih osmih letošnjih mesecih. Iz njega izhaja, da so v programu Televizije Slovenija najširši krog gledalcev pritegnili večji in odmevnejši športni in razvedrilni dogodki, pa tudi nekatere redne informativne in razvedrilne oddaje. Med zadnjimi štirimi poletnimi olimpijskimi igrami so najvišjo povprečno gledanost dosegle letošnje v Parizu.

Uprava naj bi predlog programsko-produkcijskega načrta za leto 2025 svetu zavoda posredovala oktobra, je ocenila Gorščak.

Gledanost programov TV Slovenija nižja

Člani sveta so obravnavali tudi analizo vzrokov za padec gledanosti programov Televizije Slovenija v prvem polletju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani. Prvim trem programom se je v analiziranem obdobju gledanost znižala za 0,1 odstotne točke.

Na RTVS vidijo enega od pomembnejših vzrokov za padec v tem, da je bilo v prvem polletju predvajanih okoli 344 ur manj premiernega programa v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Premierne oddaje informativnega programa so ob zmanjšanih sredstvih v analiziranem obdobju povečale povprečno gledanost, gledanost osrednjega informativnega bloka pa se je nekoliko zvišala. Padla pa je gledanost zunanjepolitične oddaje Globus, izhaja iz analize.

Zahtevne teme gledalcev ne pritegnejo

Nekateri člani sveta so razmišljali, kako bi gledanost Globusa lahko zvišali. Predsednik sveta Goran Forbici je dejal, da po ugotovitvah iz analize zahtevne teme ne pritegnejo gledalcev. "A po drugi strani potrebujemo resno zunanjepolitično oddajo, ki odpira najtežje teme," je dejal. "Meja je tanka," je posvaril.

Direktorica nacionalne televizije Ksenija Horvat je poudarila, da je oddaja pomembna in da je obravnava zahtevnih tem na mestu. Vendar jih zaradi omejenih sredstev ne raziskujejo novinarji na terenu, ampak uporabljajo evrovizijske posnetke. Na tak način je po njenem pojasnilu težje predstaviti vsebine tako, da bi gledalci lahko podoživeli dogajanje.