Svet RTVS je soglasno potrdil sklep, s katerim so za članico uprave imenovali diplomirano pravnico Nevenko Črnko. Na ta položaj jo je predlagala predsednica uprave RTVS Natalija Gorščak. Črnko ima več kot 20 let izkušenj na vodilnih položajih na področju financ in prestrukturiranja podjetij. Njen štiriletni mandat začne teči 1. oktobra 2024.

Nevenka Črnko ima več kot dvajset let izkušenj na izvršnih vodstvenih položajih v panogi finančnih storitev, telekomunikacijski panogi in turizmu. Prav tako je na svoji karierni poti pridobila izkušnje na področju poslovnega svetovanja, vodenja kompleksnih projektov, razvoja in uvajanja priložnosti za rast ter pridobivanja novih poslov, so sporočili z Radiotelevizije Slovenija (RTVS).

Njena karierna pot se je začela v Narodni banki Slovenije, izkušnje je nabirala v Ljubljanski banki in v Novi ljubljanski banki. Med drugim je bila tudi članica uprave HIT Nova Gorica, na Abanki Vipa je bila izvršna direktorica področja korporativnih poslov. Od 2014 do 2018 je bila svetovalka uprave KPMG poslovno svetovanje, nato je bila do leta 2021 direktorica kontrolinga in strategije na Telekomu Slovenije. V zadnjih letih je delovala na področju poslovnega svetovanja podjetjem, so navedli na RTVS.

Natalija Gorščak je že v svoji predstavitvi kandidature za predsednico uprave svetu RTVS dejala, da si je za preostala dva člana uprave izbrala Črnko in Aljošo Pečana Grudna, ki je specializiran za zakonodajo v povezavi s preoblikovanji podjetij.

Uprava se je po decembrskem odstopu člana Simona Karduma, majskem odstopu predsednika uprave Zvezdana Martića in junijskem odstopu člana Andreja Trčka znašla v stiski. V njej je od prvotne sestave namreč s polnim mandatom ostal le še delavski direktor Franci Pavšer. Svet RTVS je tako na izredni seji julija na predlog Gorščak, ki je bila takrat še v. d. predsednice uprave, za v. d. člana uprave imenoval pravnika na RTVS Luko Rupnika. Gorščak je takrat pojasnila, da je pri delu v upravi zelo pomembno pravno znanje.