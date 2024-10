Potem ko so v oddaji Tarča na TV Slovenija predvajali zvočni posnetek neformalnega sestanka predstavnikov poslanskih skupin o projektu JEK2, so se na nacionalki oglasili kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Na policiji so za portal N1 potrdili, da NPU v zvezi z nedavnimi medijskimi objavami že izvaja aktivnosti in preverja, ali so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, voditeljica Tarče Erika Žnidaršič pa je na družbenem omrežju Facebook objavila zaprosilo NPU za posredovanje posnetkov. "NPU je prišel po skrivnostne tonske posnetke dogovarjanja politikov, kako bodo preigrali zakon in ljudstvo pri referendumu za JEK2," je zapisala Žnidaršič.

Na zvočnem posnetku, ki so ga objavili v včerajšnji oddaji Tarča na TV Slovenija, je slišati, kako so se predstavniki poslanskih skupin na neformalnem sestanku pogovarjali o hkratnem sprejetju resolucije o jedrski energiji in referendumu o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem. Kot so navedli v Tarči, posnetek sestanka kaže, kako so se politiki pod mizo že vse dogovorili, še preden pošljejo ljudstvo na referendum, najglasnejša pa sta bila Nataša Avšič Bogovič (Gibanje Svoboda) in Tomaž Lisec (SDS).

Objava posnetka je vznemirila poslance, in kot poroča portal N1, so razmišljali, da bi morali zaradi prikritega zvočnega snemanja neformalnega sestanka podati prijavo na policijo. Odgovora na vprašanje, ali bodo to res storili, niso dobili.

Poslanec SDS Žan Mahnič je z objavo na družbenem omrežju X za prisluškovanje obtožil stranko Levica, ki edina izmed parlamentarnih strank ne podpira referenduma o JEK2.

"Je policija že obiskala Mateja T. Vatovca in strokovnega sodelavca stranke Levica?" je zapisal Mahnič in objavil člen kazenskega zakonika, ki govori o neupravičenem prisluškovanju in zvočnem snemanju.

Žnidaršič: Če kaj, je bila objava tega v interesu državljanov

Da so se kriminalisti NPU res oglasili na RTV Slovenija, je potrdila tudi voditeljica Tarče Erika Žnidaršič. Na družbenem omrežju Facebook je objavila zaprosilo NPU za posredovanje zvočnih posnetkov.

"NPU je prišel po skrivne tonske posnetke dogovarjanja politikov, kako bodo preigrali zakon in ljudstvo pri referendum za JEK2. Glede na to, da je NPU pod okriljem Svobode in je pri dogovarjanjih sodelovala poslanka Svobode (pa tudi SDS), se mi zdi, da iščejo naš vir informacij, ne pa, ali je bilo pri dogovorih med poslanci vseh barv kaj nezakonitega. Če kaj, je bila objava tega v interesu državljanov, saj gre za eno najpomembnejših odločitev volivcev," je zapisala Žnidaršič.