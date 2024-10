Vas zanimajo študije in strokovne podlage za projekt JEK2?

V javnosti se pogosto pojavljajo vprašanja o pomanjkanju informacij glede projekta JEK2. Zaradi kompleksnosti projekta, ki poteka v več fazah, so informacije na voljo postopoma. Trenutno je projekt v začetni fazi, kjer so na voljo osnovni podatki, kot so predvidena moč elektrarne, izbor potencialnih dobaviteljev in okvirna investicijska vrednost. Natančnejši podatki bodo postali dostopni v kasnejših fazah projekta, ko bodo sprejete ključne odločitve glede investitorja, natančne moči elektrarne in načinov financiranja.

V tem kontekstu je pomembno razumeti, zakaj so določene informacije že na voljo, medtem ko so druge še v pripravi.

Trenutno razpoložljive in končne informacije o projektu JEK2 . Več o trenutno dostopnih informacijah o projektu JEK2 je na voljo na spletni strani:

Lokacija nove jedrske elektrarne JEK2 Foto: arhiv GEN energije

V okviru priprav na posvetovalni referendum o projektu JEK2 so objavljeni tudi ključni dokumenti, ki omogočajo vpogled v podrobnejše študije in analize. Ta poročila pokrivajo različna področja, kot so energetske in tehnološke študije, lokacijske raziskave, ekonomske analize, prostorsko umeščanje in jedrska varnost. Med dokumenti so dostopni tudi tehnologijski pregledi, ocene vplivov na okolje, gospodarski učinki in varnostne ocene.

Informacije za posvetovalni referendum . Več informacij o teh študijah je na voljo na povezavi:

Takšen pregled dokumentov omogoča javnosti, da bolje razume projekt in njegovo načrtovanje, hkrati pa odgovarja na pogosto zastavljena vprašanja glede transparentnosti in dostopnosti informacij o JEK2.

Ana in Aleš sta se v zadnjih tednih sprehodila po različnih slovenskih elektrarnah in preverila, katera energetska mešanica je za Slovenijo najprimernejša. Foto: Gen energija

Vas zanima več?

O pridobivanju elektrike iz jedrske energije kroži veliko predstav in tudi strahov. Ana Praznik in Aleš Novak sta se odločila, da področje uporabe jedrske energije temeljito raziščeta ter s pridobljenim znanjem in preverjenimi informacijami razrešita najpogostejša vprašanja, morebitne dvome in tudi številne mite. Preverite, kaj sta raziskovala v šestih oddajah.