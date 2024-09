Nuklearna elektrarna Krško dosega izjemne obratovalne rezultate po mednarodnih kazalnikih, za kar so vsako uro vsakega dne v tednu zaslužni zaposleni – visokousposobljeni in odgovornemu delu predani strokovnjaki. Ana in Aleš sta se odpravila v NEK , da bi spoznala ljudi, ki skrbijo, da naša največja elektrarna deluje zanesljivo in varno ter proizvaja nizkoogljično električno energijo po konkurenčni ceni.

O pridobivanju elektrike iz jedrske energije kroži veliko predstav in tudi strahov. Ana Praznik in Aleš Novak sta se odločila, da področje uporabe jedrske energije temeljito raziščeta ter s pridobljenim znanjem in preverjenimi informacijami razrešita najpogostejša vprašanja, morebitne dvome in tudi številne mite. Preverite, kaj sta raziskovala v peti oddaji.

Obiskala sta kontrolno sobo, v kateri posadka operaterjev s svojim znanjem in veščinami ter doslednim upoštevanjem obratovalnih navodil zagotavlja varno in stabilno obratovanje elektrarne. Pogovorila sta se s Silvom, dolgoletnim vodjo izmene, ki jima je predstavil delo v kontrolni sobi in kot inštruktor proizvodnje približal tudi usposabljanje operaterjev.

Z Ano Mary sta preverila, kako skrbijo za radiološko zaščito delavcev, Istok pa je predstavil delo inženiringa, zadolženega za projektiranje in nadgradnje sistemov elektrarne. Obsežne posodobitve so namreč omogočile podaljšanje njene obratovalne dobe. Helena jima je pokazala, kako v kuhinji za vse zaposlene in gostujoče delavce pripravljajo dnevne obroke – med remontom tudi več kot tisoč.

Pogovorila sta se tudi z upokojencema. Niko Marn je bil del obratovalne ekipe že ob zagonu elektrarne. Prav tako Stane Rožman, ki je kot predsednik uprave jedrsko elektrarno izjemno uspešno več kot 30 let tudi vodil.

Vsi ti pogledi so deli zgodbe o uspehu, ki se zrcalijo v desetletjih uspešnega obratovanja elektrarne in zanesljive dobave električne energije porabnikom. Potrjujejo zavezanost vseh generacij zaposlenih delovni odličnosti in odgovornosti, kar omogoča zgledne rezultate, ki jih s strokovnimi pregledi ugotavlja tudi mednarodno okolje.

Prihodnji teden se bosta Ana in Aleš lotila najtežje naloge. Poskušala bosta ovreči še zadnje, najvztrajnejše mite o jedrski energiji.

