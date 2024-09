Je to najučinkovitejša energetska mešanica za prihodnost Slovenije?

Če v današnji dobi zmanjka električne energije, to povzroča velike težave. Za industrijo, družbeni vsakdan in življenja ljudi. Preprosto smo preveč odvisni od ugodja sodobnosti, ki ga omogoča elektrika.

O pridobivanju elektrike iz jedrske energije kroži veliko predstav in tudi strahov. Ana Praznik in Aleš Novak sta se odločila, da področje uporabe jedrske energije temeljito raziščeta, s pridobljenim znanjem in preverjenimi informacijami pa razrešita najpogostejša vprašanja, morebitne dvome in tudi številne mite. Preverite, kaj sta raziskovala v četrti oddaji.

Pred nekaj meseci je zaradi okvare na daljnovodu med Albanijo in Grčijo v delih Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Črne gore prišlo do izpada električne energije. Države sta zajela prometni kaos in vsesplošna zmeda. Neljubi dogodek je opozoril na odvisnost družbe od električne energije in pokazal, da tovrstni izpadi lahko še kako poslabšajo dan. Nekateri pa so od elektrike odvisni tako, da bi bila brez nje ogrožena celo življenja.

Zato moramo poskrbeti, da bomo imeli danes in v prihodnje na voljo ustrezno količino zanesljivih virov električne energije.

Ključ je v optimalni, naravnim danostim in tehnološkim zmožnostim prilagojeni razporeditvi virov

V Sloveniji so viri električne energije trenutno enakomerno razporejeni: lani smo v hidroelektrarnah proizvedli 42 %, v TEŠ 25 % in v NEK 23 % električne energije, preostalih 10 % pa so proizvedle sončne, vetrne in plinske elektrarne, elektrarne na biomaso in črpalne hidroelektrarne.

V skrbi za podnebje in okolje moramo poskrbeti, da bomo električno energijo v prihodnosti odgovorno pridobivali iz nizkoogljičnih virov. Potrebovali pa je bomo vse več.

Foto: Gen energija A v Sloveniji zaradi omejenih naravnih danosti nimamo več prav veliko možnosti, da bi pričakovani primanjkljaj električne energije proizvajali samo iz obnovljivih virov. Na naših rekah – Dravi, Sori, Kokri, Muri, Soči in Savi – je že danes 21 hidroelektrarn, težko bomo zgradili več kot še štiri dodatne. Nimamo veliko območij, kjer bi stalno pihal veter, pa tudi sicer vetrnice pri nas niso najbolje sprejete. Potruditi se moramo in čim bolj povečati pridobivanje elektrike iz sončnih elektrarn, a tudi to ne bo dovolj za pričakovano rast porabe, še posebej ne ponoči in pozimi.

Še posebej velja opozoriti tudi na omejitveno lastnost električne energije, da je za dalj časa v velikih količinah ne moremo shranjevati. Kot nazorno ponazorita Ana in Aleš – elektrika ni kot krompir, ne moremo je shraniti v žaklju v zatemnjeni sobi za mrzle zimske dni.

Za učinkovito, okolju prijazno energetsko mešanico torej potrebujemo električno energijo iz jedrske elektrarne, ki omogoča konstantno, zanesljivo, predvidljivo in od letnih časov neodvisno proizvodnjo.

Bistveno je dobro načrtovanje porabe in proizvodnje električne energije

Pri vprašanju optimalne energetske mešanice je pomembno izpostaviti tudi ključno vlogo sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja, ELES. Njihove strokovne službe skrbijo, da imamo v Sloveniji vedno na razpolago toliko električne energije, kot je potrebujemo. Za vsak dan pripravijo načrt porabe in proizvodnje: koliko električne energije bodo gospodinjstva in gospodarstvo porabili, koliko je bomo v slovenskih elektrarnah proizvedli ter koliko je bomo morali uvoziti.

Z roko v roki za danes in jutri – obnovljivi viri in jedrska energija

Ana Praznik in Aleš Novak sta celotno oddajo posvetila vprašanju najučinkovitejše, za Slovenijo najprimernejše energetske mešanice – za današnji in prihodnji čas. Zagotovo je to eno ključnih družbeno-razvojnih vprašanj, ki so pred nami, zato vljudno vabljeni k ogledu.

