Električni mrk v Dalmaciji, BiH in Črni gori

V treh državah se je okvarilo elektroenergetsko omrežje. Težave so se začele v Črni gori, nato je izpad prizadel BiH in naposled še Dalmacijo, vse do Reke, poroča Jutarnji list. Brez elektrike so ostali tudi v nekaterih delih Albanije. Zaradi nedelujočih semaforjev iz držav poročajo o prometnem kaosu.