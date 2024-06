Izpad električne energije se je zgodil zaradi okvare v omrežju, kar je povzročilo val odklopov po vsej državi, je v sredo sporočil minister za energetiko Roberto Luque.

Kot je pojasnil, je šlo za verižno reakcijo. Ko so nekatere elektrarne prenehale delovati, je bilo povpraševanje po energiji nenadoma večje od ponudbe, kar je povzročilo zlom nacionalnega omrežja.

Zaradi električnega mrka so bili v državi, zlasti v večjih mestih, priča kaotičnim prizorom. Podzemna železnica v prestolnici Quito je bila ohromljena, zaradi česar je bilo treba evakuirati na tisoče potnikov.

Ker so semaforji prenehali delovati, je morala posredovati policija, da bi ohranila red v skoraj trimilijonskem mestu.

Zaradi izpada električne energije so ljudje obtičali na vrtiljaku v zabaviščnem parku.

This Wednesday, Ecuador experienced a nationwide blackout, leaving 18 million people without electricity for an hour



The service, which affected almost the entire country, had been restored to 95% by the evening, confirmed Public Works Minister Roberto Luque.



