Oborožene tolpe ubile tožilca

Oborožene tolpe v Ekvadorju so po navedbah tamkajšnjih oblasti v sredo ubile tožilca Cesarja Suareza, ki je vodil preiskavo vdora njihovih pripadnikov v studio televizije TC v Guayaquilu pred tednom dni. Gre za nov incident v luči zaostrovanja vojne med državo in mamilarskimi karteli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zaradi umora našega kolega Cesarja Suareza bom odločno povedala, organizirane kriminalne združbe, kriminalci in teroristi ne bodo ustavili naše zavezanosti ekvadorski družbi," je v objavi na omrežju X zapisala generalna državna tožilka Diana Salazar.

Primer tožilca Suareza, ki so ga v sredo ubili v strelskem napadu v Guayaquilu, ni prvi primer groženj ali napadov na ekvadorske tožilce. Junija lani so blizu Guayaquila v strelskem napadu ubili tožilca Leonarda Palaciosa, leta 2022 pa so pripadniki tolp ustrelili dva tožilca in sodnika.

Ekvador v primežu nasilja in kaosa

Tudi Salazarjeva je nedavno poročala o prejetih grožnjah s smrtjo. Že nekaj tednov pred nedavnim izbruhom nasilja je opozorila, da bi lahko prišlo do zaostrovanja razmer, potem ko je sprožila več racij in aretacij visokih uradnikov, obtoženih sumljivih poslov z vplivnimi kriminalnimi združbami.

Ekvador se je v zadnjem času znašel v primežu nasilja in kaosa. Predsednik Daniel Noboa je v začetku meseca razglasil 60-dnevno izredno stanje in kmalu zatem dejal, da je država v vojni z oboroženimi tolpami ter mamilarskimi karteli, ki so sprožili val napadov in ugrabitev.

Več kot 20 kriminalnih združb v državi s približno 17 milijoni prebivalcev naj bi imelo skupaj več kot 20 tisoč članov. Število umorov v Ekvadorju se je med letoma 2018 in 2022 početverilo. Lansko leto je bilo s 7800 umori najhujše do zdaj, ob tem je bilo zaseženih tudi rekordnih 220 ton mamil.