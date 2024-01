Velikansko odkritje v amazonskem pragozdu, ki postavlja zgodovino na glavo

V amazonskem pragozdu so odkrili starodavno mesto, ki je bilo stoletja skrito pod bujno vegetacijo. Odkritje naše vedenje o zgodovini ljudstev, ki so živela na tem področju, postavlja na glavo, poroča BBC.

Huge ancient city found in the Amazon https://t.co/FjdABPTpkv — BBC News (World) (@BBCWorld) January 11, 2024

Mesto, katerega trgi in hiše so bili povezani z razvejano mrežo cest in kanalov, so odkrili na vzhodu Ekvadorja na področju reke Upano. Nekdaj cvetoče mesto je ležalo na področju vulkanskega delovanja, kar je bilo zagotovilo za rodovitno prst, a je hkrati lahko bilo razlog za propad mesta.

Medtem ko so mesta v južnoameriških višavjih, kot je perujski Machu Pichu, znana že dlje časa, je na drugi strani veljalo, da so področje amazonskega pragozda naseljevala zgolj nomadska ljudstva ali pa kvečjemu zgolj domorodci v majhnih vasicah. Ta teorija se je zdaj postavila na glavo, saj naj bi v na novo odkritem mestu živelo na desettisoče prebivalcev.

Mesto je po mnenju arheologov nastalo pred okoli 2.500 leti, naseljeno pa je bilo okoli tisoč let. Gre za do zdaj najstarejše najdišče v amazonskem pragozdu.