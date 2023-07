Na Norveškem odkrili 1.500 let staro najdbo

Kot menijo raziskovalci, je bila puščica zelo verjetno obdana z ledom, ki pa se je kasneje stalil. Puščico, ki je bila izdelana v obdobju pred časom Vikingov, so norveški arheologi našli skoraj popolnoma (a ne brezhibno) ohranjeno in velja za izjemno najdbo. Prav obrabljena živalska kita in katran, ki skupaj povezujeta dele puščice, nakazujeta na to, da je bila od prvotne izgube puščica morda večkrat izpostavljena raznovrstnim vremenskim razmeram in ponovno zamrznjena.

A 1,500-year-old arrow was unearthed this year in Norway, nestled amidst rocks. According to the research team, the arrow was likely encased in ice and subsequently carried downhill as the ice melted. Predating the era of the Vikings, the arrow was discovered by a group of… pic.twitter.com/znPyJ1nhfi