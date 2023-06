Med prenovo osrednjega trga v Vipavi našli arheološke ostaline

Ob arheološkem izkopavanju so odkrili tudi ostanke rimske naselbine. To so ostanki rimskih objektov, vkopanih v geološko osnovo.

Ob arheološkem izkopavanju so odkrili tudi ostanke rimske naselbine. To so ostanki rimskih objektov, vkopanih v geološko osnovo. Foto: Shutterstock

V Vipavi so v začetku leta začeli prenovo osrednjega Glavnega trga. Ob tem so opravili obsežne arheološke raziskave, saj so že geofizikalne raziskave leta 2021 ter lanski testni izkopi oziroma sondiranja pokazali, da lahko pričakujejo arheološke najdbe. Prenovitvena dela na trgu trenutno stojijo zaradi potrebne priprave novih projektov.

"Kot so že predhodne arheološke raziskave nakazale, so izvedene arheološke raziskave na Glavnem trgu v Vipavi odkrile dobro ohranjene ostanke grajske konjušnice, odkrili smo ostanke zidov, notranjih tlakov v objektu ter dvoriščnih tlakov, odvodnih kanalov in vodnjak. Najdene ostaline izvirajo iz več gradbenih faz, ki jih povezujemo z obnovo oziroma prenovo in pozidavo konjušnice," je povedala Patricija Bratina iz novogoriške enote Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Ob arheološkem izkopavanju so odkrili tudi ostanke rimske naselbine. To so ostanki rimskih objektov, vkopanih v geološko osnovo.

"Odkrite ostaline so dokumentirali za potrebe 3D-predstavitve ter vizualizacije in se ohranjajo in situ pod novim tlakovanjem," je še povedala Patricija Bratina. Rezultate preiskav je treba še pregledati in ovrednotiti.

"Arheološke raziskave potekajo vzporedno s gradbenimi deli"

Sicer pa arheološko izkopavanje še ni zaključeno. Zaradi prehodnosti Glavnega trga poteka prenova v več fazah, temu bodo sledile tudi nadaljnje arheološke raziskave.

"Arheološke raziskave potekajo vzporedno s gradbenimi deli, in sicer na posameznih odsekih trga te potekajo ob gradbenih delih, na območju predvidenih objektov pa se izvajajo kot priprava gradbenih del po odstranitvi asfalta in novodobnih nasutij. Zaključek del in raziskav je tako odvisen od poteka gradbenih del," je še povedala.

Na Glavnem trgu v Vipavi dela trenutno stojijo. Zaradi zaščite arheoloških ostalin bo potrebno nekoliko dvigniti tlakovanje, zato je treba pripraviti novo projektno dokumentacijo, je povedal vipavski župan Anton Lavrenčič. Dela se bodo zato zavlekla v začetek prihodnjega leta, prav tako bo to nekoliko podražilo investicijo.

Preberite še: