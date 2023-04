Izjemna najdba na severu Evrope: "Takšen zaklad je zelo redek"

V bližini vikinške utrdbe na severozahodu Danske so arheologi izkopali skoraj 300 srebrnih kovancev, ki naj bi bili stari več kot 1000 let, je sporočil Zgodovinski muzej Severne Jutlandije. Srebrne kovance je približno osem kilometrov od vikinškega ringa Fyrkat v bližini mesta Hobro lani odkrilo mlado dekle.

"Takšen zaklad je zelo redek," je povedal direktor muzeja Lars Christian Norbach. Srebrnike, ki so ležali na dveh mestih nedaleč narazen, je lani jeseni med iskanjem kovin na koruznem polju odkrilo mlado dekle. Med najdbami so danski, arabski in germanski kovanci ter kosi nakita, ki izvirajo iz Škotske in Irske, poročajo arheologi.

Norbach je dejal, da so najdbe iz istega obdobja kot trdnjava, ki jo je zgradil kralj Harald Modrozobi, in bodo omogočile boljši vpogled v zgodovino Vikingov. Po njegovih besedah bi lahko obstajala povezava med zakladom, ki so ga Vikingi zakopali med vojnami, in trdnjavo, ki je v istem obdobju pogorela.

Arheologi bodo z izkopavanji nadaljevali naslednjo jesen po žetvi. Upajo, da bodo v prihodnje našli grobišča in domove nekdanjih lastnikov grobov. Vikingi so namreč verjeli, da jim zakopavanje zakladov omogoča, da jih po smrti ponovno najdejo. Foto: Shutterstock

Artefakti bodo od julija na ogled javnosti v Zgodovinskem muzeju Aalborg. Dekle, ki jih je odkrilo, bo prejelo denarno nadomestilo, katerega višina še ni bila objavljena.