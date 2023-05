Za vrtoglavo ceno prodali meč indijskega vladarja, ki so ga ubili Britanci #foto

Na dražbi v Londonu so za 16,1 milijona evrov (14 milijonov funtov) prodali meč, ki so ga našli v spalnici indijskega vladarja Tipu Sultana. Kralja iz 18. stoletja, znanega po svoji poveljniški vlogi, so ubili Britanci. Meč je med drugim nosil tudi v vojnah v južni Indiji.

Kot je potrdila prodajna hiša Bonhams, je bila prodajna cena v torek prodanega meča sedemkrat višja od ocenjene, s čimer so podrli rekord za indijske in islamske predmete, prodane na dražbah, poroča CNN.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Foto: Bonhams

Kralja Tipu Sultana so britanske sile ubile 4. maja 1799, potem ko so vdrle v kraljevo prestolnico Seringapatam (danes Srirangapatna). "Meč ima izjemno zgodovino, osupljivo poreklo in neprekosljivo izdelavo," je v izjavi dejal Nima Sagharchi, vodja skupine za islamsko in indijsko umetnost pri Bonhamsu. Sagharchi je povedal, da ne preseneča dejstvo, da se je med dvema telefonskima dražiteljema vnel vroč boj za dragoceni meč. "Nad rezultatom smo navdušeni," je dodal.

Foto: Bonhams

Mizorski tiger je veljal za srditega bojevnika

Tipu je Mizorskemu kraljestvu v južni Indiji vladal med letoma 1782 in 1799, v tem času pa si je tudi zaradi svoje srditosti, s katero je branil svoje kraljestvo, prislužil naziv Mizorski tiger, je navedla dražbena hiša.

Med drugim je prvi začel uporabljati raketno artilerijo v vojnah in mesto Mysuru spremenil v najbolj dinamično gospodarstvo v Indiji, so še zapisali v Bonhamsu.

Po britanskem zavzetju mesta so meč podarili britanskemu generalmajorju

Po njegovi smrti so meč našli v zasebnih prostorih njegove palače, zatem pa so ga kot znak njegovega poguma v boju podarili britanskemu generalmajorju siru Davidu Bairdu. Tipu je spal v viseči mreži, obešeni na strop njegove spalnice, skupaj z mečem.

Ročaj meča je okrašen z zlato kaligrafsko pisavo "s petimi božjimi lastnostmi in dvema invokacijama Boga po imenu", so sporočili iz dražbene hiše. Na rezilu, ki so ga izdelali mogulski mečevalci po vzoru nemških rezil, ki so jih v 16. stoletju prinesli v Indijo, je v perzijščini natančno napisano "Meč vladarja", so dodali.

Foto: Bonhams

Pred dražbo je izvršni direktor Bonhamsa Bruno Vinciguerra povedal, da je spektakularni meč največje od vseh orožij, povezanih s Tipu Sultanom, ki so še vedno del zasebne lastnine.