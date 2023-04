Razbitina bo iz spoštovanja do družin žrtev ostala na morskem dnu, kjer leži na večji globini kot Titanik, so sporočili iz fundacije. Posmrtnih ostankov ljudi ali predmetov tako ne bodo odstranili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Razbitina bo iz spoštovanja do družin žrtev ostala na morskem dnu, kjer leži na večji globini kot Titanik, so sporočili iz fundacije. Posmrtnih ostankov ljudi ali predmetov tako ne bodo odstranili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Foto: Thinkstock

Ob obali Filipinov so po več kot 80 letih našli razbitino japonske ladje, ki jo je ameriška podmornica torpedirala med drugo svetovno vojno, so danes sporočili organizatorji iskanja in avstralska vlada. V največji avstralski pomorski katastrofi je umrlo kakih 1.060 vojnih ujetnikov in civilistov, večinoma Avstralcev, poročajo tuje tiskovne agencije.