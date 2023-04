Iz reškega pristanišča izplula novozgrajena luksuzna križarka #foto

Reška ladjedelnica je križarko izdelala za naročnika MKM Yachts, hčerinsko družbo avstralske korporacije Scenic. Graditi so jo začeli maja 2021, v morje pa so jo splavili maja 2022.

Gre za drugo raziskovalno križarko v floti skupine Scenic, ki so jo v celoti zgradili na Hrvaškem. Dolga je 168 metrov in široka 21,5 metra. Poleg 228 potnikov lahko sprejme 176 članov posadke.

Ima notranji in zunanji bazen, štiri bare in kino, pa tudi manjšo podmornico. Primerna je za plovbo po vseh morjih in izpolnjuje najvišje ekološke standarde.

Lastnik skupine Scenic Glen Moroney je na četrtkovi slovesnosti, po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina, izrazil zadovoljstvo, da so ladjo zgradili pred rokom.

The countdown is on with the final touches made to Scenic Eclipse II ahead of her departure from our shipyard in Rijeka, Croatia, later this week. Our new 6-star, ultra-luxury Discovery Yacht will set sail on her maiden voyage from Lisbon on 13 April. pic.twitter.com/KO81KGDXLO