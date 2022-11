Nov presežek: to bo največja križarka na svetu #video

Icon of the seas

Royal Caribbean, svetovno znani ponudnik križarjenj in lastnik številnih križark, je pred dnevi razkril prve fotografije prihajajoče križarke Icon of the seas. Ko bo konec prihodnjega leta ali v začetku leta 2024 prepeljala prve potnike, bo tudi uradno postala največja križarka na svetu, na kateri bo mogoče uživati v čisto pravi peščeni plaži, tematskem parku, bazenih, igralnicah in vrsti drugih rešitev, ki bodo zabavale goste na večtedenskih potovanjih po svetu.

Nova največja križarka bo imela največji vodni zabaviščni park na morju, ki ga bodo spremljale različne lokacije s pogledom na ocean in številnimi bazeni. V vodnem parku bo šest največjih toboganov, ki so jih kadarkoli zgradili na križarkah. Prvič bodo zgradili tudi bazenski bar, kjer bodo kopalci lahko srkali pijačo kar iz bazena. V vodnem parku ne bodo manjkali niti največji bazen na morju, niti posebni bazenski del, kamor bodo lahko vstopili le odrasli, niti posebni "jamski" bazen. Za zabavo potnikov bo skrbelo več kot 40 različnih novih restavracij in barov, dobro bo poskrbljeno tudi za ljubitelje nočnega življenja.

Na ladji osem različnih sosesk

Pri Royal Caribbean so na račun bogatih izkušenj pri ponujanju križarjenj dodobra premislili, kakšna naj bo nova križarka. Na njej so tako ustvarili pet novih različnih soseščin, vsaka ima svoje unikatne kakovosti. V eni od teh bo že prej omenjeni bazenski kompleks, druga bo namenjena izključno mladim družinam.

Ena izmed soseščin, ki se bo imenovala Hideaway, bo ležala 40 metrov nad oceanom. Tu bo poudarek na sproščenem vzdušju, več bo barov na plaži in odprtih prostorov za neoviran pogled na ocean. V središču te soseske bo prvi "neskončni" bazen na morju. Povsem drugačna bo soseščina AquaDome, kjer bo čez dan poudarek na umirjenem preživljanju dneva, ponoči pa se bo ta soseska spremenila v odprt prostor za potnike, željne zabav.

"Z vsako novo ladjo dvignemo lestvico v potovalni industriji, hkrati pa izboljšamo tisto, kar naši gostje poznajo in imajo radi. Od trenutka, ko stopijo na krov, je vsaka izkušnja zasnovana tako, da jim omogoči najboljše počitnice kjerkoli na kopnem in morju. Z Icon of the Seas smo to dvignili na novo raven in ustvarili ultimativne družinske počitnice," je ob razkritju nove največje križarke na svetu povedal Jason Liberty, predsednik in izvršni direktor Royal Caribbean Group.

V dolžino bo merila 365 metrov

Na Icon of the Seas bo v povprečju 5.600 potnikov, vendar lahko sprejme vse do 7.600 gostov. Z dolžino 365 metrov bo postala največja križarka na svetu, ki bo imela 20 krovov (od tega jih bo 18 namenjenih potnikom). Na ladji bo 2.805 kabin, razdeljenih v 28 različnih kabinskih kategorij. Med njimi bo tudi 13 različnih kategorij apartmajev, osem kategorij balkonskih kabin, dve kategoriji kabin s pogledom na ocean in pet kategorij za notranje kabine.

Največji apartma na križarki bo imel 165 kvadratnih metrov in bo namenjen prebivanju osmih potnikov. Del apartmaja bo tudi 70 kvadratnih metrov velik balkon, opremljen z zasebnim kinom, toboganom in zasebnim vhodom. Najbolj zahtevnim kupcem bo na voljo več različno velikih apartmajev, cena potovanja pa bo odvisna od velikosti samega apartmaja in zaobjete ponudbe.

Prve potnike bo zapeljala na začetku leta 2024

Križarko gradi finski ladjedelec Meyer Turku. Z deli bodo zaključili ob koncu prihodnjega leta. Če bo gradnja potekala po načrtih, bo križarka prve potnike sprejela 27. januarja 2024. Icon of the Seas bo poganjalo šest motorjev, ki bodo delovali na stisnjeni zemeljski plin in imeli skupno 67.500 kilovatov moči. Njena masa bo znašala 250.800 ton.