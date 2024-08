Luka Koper pridobila gradbeno dovoljenje za potniški terminal

Luka Koper je prvo javno naročilo za ureditev pokritega potniškega terminala – ta bo dvignil raven storitve za številne goste, ki vsako leto na ladjah za križarjenje in drugih turističnih ladjah obiščejo Koper – objavila marca, a med štirimi prejetimi ponudbami niti ena ni bila dopustna. Vse so namreč presegale zagotovljena sredstva.

Maja je nato upravljavec edinega slovenskega pristanišča objavil novo naročilo. Takrat je prejel pet ponudb, ki so jih oddali ljubljansko podjetje VG5 in koprski gradbinci Grafist, Finali, Makro 5 gradnje in Adriaing.

Najbolj ugodno ponudbo – 3,18 milijona evrov brez davka oziroma 3,88 milijona evrov z DDV – je oddalo podjetje Finali, a je ta vseeno presegala zagotovljena sredstva, ki so znašala malenkost več kot tri milijone evrov brez davka.

Po izvedenih pogajanjih je ceno najbolj znižala družba Makro 5 gradnje in na koncu ponudila izvedbo del za 2,99 milijona evrov oziroma skoraj 3,65 milijona evrov z DDV.

Cilj Luke je, da bi turiste z ladij že naslednje leto pričakal nov in pokrit potniški terminal. S tem bi obeležili tudi 20 let od prihoda prve potniške ladje v Koper.