Moški odkril dva tisoč let staro figuro s premičnim falusom #foto

Kot je povedal 69-letni Paul Shepheard, je z lopato zakopal v zemljo okoli deset centimetrov in sprva mislil, da je našel velik jeklen zatič, ki se je običajno uporabljal za pritrditev koles na kmečkih vozovih.

Ko pa si je najdbo natančneje ogledal, je videl obris obraza in ugotovil, da gre za nekaj pomembnejšega. Šlo je za bronasto figuro gole osebe z velikim falusom, ki se lahko premika.

Foto: Profimedia

Najdba je velika okoli 5,5 centimetra in široka 1,2 centimetra, pred dražbo so jo pri Noonansu v Mayfairu v Londonu ocenili med 900 do 1.350 evri, poroča Daily Mail.

Figura je iz keltskega obdobja

"Najdba izvira iz keltskega obdobja, natančneje iz 1. stoletja našega štetja, in je upodobitev boga plodnosti, ki verjetno temelji na rimskem bogu Merkurju, medtem ko ta v svoji levi roki drži denarnico. Ta moška figura s svojim prevelikim falusom na tečajih bi lahko imela simbolično moč sreče in odganjanja zlih duhov ter je morda služila kot zaklepni mehanizem, kot zaponka za pas in nožnica za meč. Česa podobnega še nismo imeli, zato upam, da bo najdba pritegnila veliko pozornosti," je povedal svetovalec s kovanci in artefakti pri Noonansu, Nigel Mills.

Shepheard, ki se z iskanjem kovin z detektorjem ukvarja že 25 let, je povedal, da mu pri iskanju z detektorjem kovin zagotovo največ pomeni veselje, ko stvari odkrije povsem nepričakovano, in tudi pri tej najdbi je bilo tako.

Najditelj namerava izkupiček od prodaje porabiti za dopust žene in njene mame

Sprva so mislili, da gre za rimsko najdbo, saj je njihova vojska nosila falične obeske, ki pa niso imeli gibljivih delov. Pri slednjem je namreč znano, da so ga zasnovali Kelti, ki so mu dodali element na tečajih. "Upam, da bom izkupiček od prodaje porabil za plačilo dopusta svoji ženi in njeni mami," je še povedal Shepheard.

Foto: Profimedia

Novica o tem odkritju je v medije prišla kmalu po tem, ko so raziskovalci nedavno v rimski utrdbi Vindolanda odkrili nenavaden leseni artefakt, za katerega so se pojavile nove teorije, da so ga v rimskih časih morda uporabljali za poživitev spolnosti in kot spolno igračko.