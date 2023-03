V dostavljalni torbi prenašal mumijo in ji celo nadel ime #video #foto

V Peruju je policija pri treh moških, ki so v soboto popivali v zapuščenem parku v bližini mesta Puno, v torbi za dostavo našla ostanke mumificirane mumije. Ta naj bi datirala v obdobje pred prihodom Špancev, ocenjujejo pa, da je stara med 600 do 800 let in dana v položaj zarodka, kar je značilno za pokope v predšpanskem obdobju.

26-letnik je imel pri sebi torbo z oznako "Pedidos Ya", v njej pa so našli mumijo, je za CNN povedal višji agent Marco Antonio Ortega. Pedidos Ya je sicer latinskoameriška aplikacija za dostavo hrane.

Mumija je bila ob odkritju najdena v skrčenem položaju in zaprta v rdečo dostavno torbo. Poleg 26-letnika sta bila z njim še dva moška, stara 23 in 26 let.

Med tem, ko preiskovalci preiskujejo primer, bo osumljeni 26-letnik ostal v priporu, je za AFP povedal vladni uradnik. Prav tako policija mladeniče preiskuje zaradi morebitnih kaznivih dejanj zoper kulturno dediščino Peruja.

Mumijo je moški poimenoval "Juanita"

Moškega, ki je lastnik torbe, je francoska agencija AFP identificirala kot Julia Cesarja Bermeja. Ta je povedal, da je posmrtne ostanke poimenoval "Juanita", in mumijo za lokalne medije opisal kot "njegovo duhovno dekle". Dodal je, da je mumija že trideset let last njegove družine, potem ko so dogovori, da bi jo podarili muzeju, propadli.

"Doma je v moji sobi, spi pri meni. Skrbim zanjo," je povedal po poročanju AFP. Mumija naj bi bila v resnici odrasel moški in naj bi prihajal z vzhodnega območja Puna, je poročala tiskovna agencija ANDINA. Mumijo zdaj hrani ministrstvo za kulturo, ki jo je uvrstilo med nacionalno kulturno dediščino.

Na območju Peruja našli že več tovrstnih mumij

Na območju Peruja so našli že več tovrstnih mumij, poroča CNN. Tako so na primer leta 2021 arheologi blizu glavnega mesta države Lime odkrili mumijo, ki je bila ocenjena na starost med 800 in 1.200 let.