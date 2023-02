Je leseni predmet, najden v rimski utrdbi, v resnici spolna igračka?

Falusi so bili v Rimskem imperiju dokaj običajni, saj so za njih menili, da nudijo zaščito pred nesrečo.

Falusi so bili v Rimskem imperiju dokaj običajni, saj so za njih menili, da nudijo zaščito pred nesrečo. Foto: Vindolanda Trust

Za leseni predmet, ki so ga leta 1992 našli v rimski utrdbi na Hadrijanovem zidu, so arheologi sprva mislili, da gre za orodje za šivanje. Predmet so najprej kategorizirali kot pripomoček za krpanje, zdaj pa so najdbo znova ocenili in menijo, da je leseni falus služil kot spolna igračka.

Predmet so našli skupaj z več čevlji, zato so arheologi menili, da gre za orodje za krpanje. V bližini Hexhama so v rimski utrdbi Vindolanda v Northumberlandu ob predmetu našli še drugo majhno orodje in odrezke usnja, poroča BBC. Domnevajo, da je bil predmet, ki je danes dolg okoli 16 centimetrov, nekoč še daljši. Ker ima gladke konce, raziskovalci menijo, da so ga redno uporabljali.

Prva teorija zagovarja, da gre za primer spolne igračke

"Del mene misli, da je samoumevno, da gre za penis. Ne vem, kdo je predmet v katalog vpisal kot orodje za krpanje. Morda je bilo komu neprijetno, da bi v katalog zapisal, za kaj gre, ali pa je ta nekdo menil, da Rimljani niso počeli tako prismuknjenih stvari," je dejal predavatelj z dublinske univerze Rob Collins.

"Vemo, da so stari Rimljani in Grki uporabljali spolne pripomočke – ta predmet iz Vindolande bi lahko bil primer enega," je povedal Collins iz univerze v Newcastlu. Zato je prva teorija, da so falus Rimljani uporabljali za spolne namene in da je torej šlo za spolno igračko, a kot je še povedal Collins, je treba biti pri tej teoriji previden: "Dildov niso vedno uporabljali za užitek. Lahko so jih uporabljali tudi kot pripomočke za mučenje, zato je treba biti previden pri izrazu spolna igračka. A upajmo, da so ga uporabljali kot spolne igračke. To je najbolj vznemirljiva možnost."

Faluse so uporabljali tudi kot zaščito pred nesrečo

Falusi so bili v Rimskem imperiju dokaj običajni, saj so za njih menili, da nudijo zaščito pred nesrečo, zato so bili mnogi upodobljeni v umetnosti, izrezljani v lončenino ali pa izrezani v kosti ali druge kovine, ki so jih nosili kot obeske za nakit.

Druga možnost je, kot pravijo arheologi, da je bil predmet uporabljen kot pestilo za mletje sestavin za kozmetiko ali pa zdravila. V reviji Antiquity pa so ocenili, da bi lahko bil antični falus prvotno del kipa, ki so se ga mimoidoči dotikali za srečo. Falus je trenutno na ogled v muzeju Vindolanda.