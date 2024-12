Na območju, kjer je predvidena gradnja nove Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK II), so predstavili potek arheoloških izkopavanj. V tem delu raziskujejo območje dveh stanovanjskih objektov – insul, kjer so med drugim našli ostanke bazena in sistema talnega ogrevanja. Primerke drobnih najdb so razstavili v Spomeniškovarstvenem centru ZVKDS.

Arheologi na območju načrtovane NUK II od oktobra dalje raziskujejo dele dveh stanovanjskih objektov znotraj obzidja antične Emone in območje ceste, ki je vodila med njima. Na območju ene od insul oziroma stanovanjskih enot so odkrili bazen iz četrtega stoletja, velik približno šestkrat šest metrov, ki je bil vkopan skoraj 80 centimetrov globoko, in prostore, v katerih so odkrili ostanke hipokavsta oziroma sistema talnega ogrevanja.

Oglejte si fotografije izkopavanj:

Na območju druge izmed stanovanjskih enot medtem odkrivajo šele zgornje plasti, vendar se že kažejo prostori z bogatim interierjem in ostanki mozaikov, je na današnji predstavitvi povedal vodja arheoloških izkopavanj Blaž Orehek. Ob tem so našli tudi številne drobne najdbe, ki so jih postavili na ogled v bližnjem Spomeniškovarstvenem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Med njimi so predvsem predmeti iz vsakdanjega življenja, kot so deli nakita, posodja in steklenih predmetov, med takratnimi hišami pa odkrivajo tudi večje količine gradbenega materiala.

Raziskujejo območje NUK II v delu, ki v preteklosti še ni bil raziskan

Arheologi na območju nove NUK II raziskujejo v delu, ki v preteklosti še ni bil raziskan ali pa je bil raziskan le delno. Na tem območju so sicer prvič raziskovali že v začetku 20. stoletja, prve raziskave v sklopu priprav na gradnjo NUK II pa so potekale leta 1990. Nadaljevale so se nato konec 90. let in še v letu 2008.

Znotraj rimske Emone

Območje se nahaja znotraj rimske Emone, ki je bila zgrajena na ravnini med Rožnikom in grajskim hribom. Kot je povedal Orehek, je izgradnja mesta potekala tako, da so pripravili izravnan plato iz rjave ilovice, premešane s prodom, tu pa so zgradili obzidje, stolpe, obrambne jarke in začrtali linije cest. Znotraj območij so bile zazidalne parcele oziroma zazidalni otoki insule. V prvih letih našega štetja so bile stavbe večinoma zidane, ponekod tudi lesene, potem je bila v sredini prvega stoletja prva večja prenova, ko so vse insule postale zidane, z novo večjo prenovo v četrtem stoletju pa so nekatere dobile tudi javni značaj, kot je kopališki kompleks.

Dve južni insuli namenjeni igralniškim dejavnostim

Kot je pojasnila direktorica Centra za konservatorstvo ZVKDS Barbara Nadbath, je bil plato za gradnjo Emone narejen v enotnem gradbenem posegu na 23 hektarjih zemljišča. Vsa mestna infrastruktura Emone, ki sega od Mirja do Kongresnega trga in od Wolfove do Prešernove ceste, je bila tako zgrajena v enem gradbenem podvigu, medtem ko so bile insule zasebne in zato različnih gradenj. Glede na pretekle raziskave celotnega območja sta bili južni dve insuli namenjeni igralniškim dejavnostim.

Po novem letu vsak torek vodeni ogledi

Mozaične kocke in drobni najdeni predmeti, kot so skodelica, lasnica, prstan in igla, so na ogled v Spomeniškovarstvenem centru ZVKDS. Po besedah Nadbath načrtujejo, da bodo raziskave v tem delu območja zaključili do 30. marca 2025. Po novem letu bodo po arheološkem najdišču vsak torek potekali vodeni ogledi.

Ob izgradnji NUK II bodo glede na konservatorski načrt ostaline iz prvega stoletja predstavljene v kleti nove knjižnice, kjer bo predstavljen predvsem urbanizem Emone – križišče obeh ulic s štirimi insulami na vogalih, je še povedala Nadbath.