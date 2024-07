Na vrhu ptujske panorame so arheologi izkopali obrambni zid s stolpom in temelje stavbe, za katero domnevajo, da je svetišče, je za STA povedala znanstvena svetnica na Inštitutu za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU Jana Horvat. Zid sodi v drugo polovico 1. stoletja, svetišče pa v začetek 2. stoletja.

"Odkrili smo ostanke, ki sodijo v dve pomembni obdobji rimske Petovione. V čas, ko je bila tukaj nastanjena legija in je bila tu vojaška utrdba. Odkrili smo obzidje s stolpom iz druge polovice 1. stoletja našega štetja in ob tem skromen, verjetno lesen objekt, ki sodi v isti čas in je bil v notranjosti trdnjave," je povedala Horvatova.

Po odhodu legije pa so na začetku 2. stoletja na vrhu panorame zgradili veliko kvadratno stavbo z mogočnimi temelji in obhodnimi hodniki. "En vogal te stavbe smo raziskali. Sicer zaradi velike uničenosti zgodnjih plasti stavbe ne moremo trditi, kaj točno je, ampak imamo indice, da gre za veliko svetišče," pojasnjuje.

Tej predpostavki v prid govorijo kvadratni tloris, hodniki, številni kamniti spomeniki s posvetili Jupitru, ki so bili najdeni na panorami, in pred leti nekaj metrov stan najdene svinčene posvetilne figurice ženskih božanstev. "Te figurice se pojavljajo izključno v svetiščih v panonskem prostoru in v vzhodnih Alpah," je povedala Horvatova in kot razlog v prid predpostavke navedla še lego domnevnega svetišča: "Lega na vrhu hriba, ki je poleg gradu na najbolj dominantnem mestu, to tudi nakazuje."

Med najdbami tudi skodelica, amfora, fibula in oljenka

Namestnica vodje izkopavanj in specialistka za najdbe Ana Kovačič je Ptujčanom, ki so v četrtek prišli na prvo javno predstavitev izkopavanj, pokazala tudi nekaj manjših predmetov. Predstavila je skodelico za pitje iz keramike s tankimi stenami, amfori, fibulo in oljenko. "Na ustju ene od amfor, v kateri so prevažali olje, je žig, ki pove, kdo je bil izdelovalec. Mi smo našli tri, tako da sem zelo zadovoljna z najdbo," je povedala Kovačičeva in dodala, da je bila oljenka tudi zelo zanimiva najdba: "Gre za obliko oljenke, ki je bila v uporabi zelo kratek čas, večina oljenk tega tipa pa je bila izdelana v Italiji. Najdena je posnetek teh oljenk."

Znanstvena svetnica na Inštitutu za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti Jana Horvat ob izkopanem zidu, ki sodi v drugo polovico 1. stoletja našega štetja. Prvič so najdbe tokratnih izkopavanj pokazali ptujski javnosti včeraj. Foto: Vida Toš/STA

Arheologi Inštituta za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti so lani v sodelovanju s podjetjem Terarhis in Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož začeli z arheološkimi izkopavanji na vrhu ptujske panorame. Po besedah Horvat takrat niso bili uspešni, letos pa so pred mesecem delo nadaljevali in na približno 70 kvadratnih metrih izkopali pomembne ostanke, ki osvetljujejo zgodbo najstarejšega slovenskega mesta. Predvsem pomagajo pojasniti, kako se je rimski Ptuj iz vojaške utrdbe spremenil v civilno naselje.

Po zaključku del bodo območje pokrili in zasuli

Območje izkopavanj bodo po zaključku del pokrili z geotekstilom in ga zasuli. "Bo pa možnost, da prostore kadarkoli odkrijemo in nadaljujemo z delom," je dodala Horvat.

Raziskovalni projekt sofinancirata Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS in Mestna občina Ptuj. Ta je dala četrtino denarja, celotna vrednost projekta je 400.000 evrov.

